احتمال صدور قطعنامه ضعیف است / دولت تک ساحتی دچار مشکل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز پس از سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به پرسش های مختلف آنان پاسخ داد.

وی در مورد دلایل استعفای خود از دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: این موضوع چیز خیلی پنهانی نیست و لزومی به گفتن ندارد من در اصل اینکه کشور باید صاحب دانش هسته ای شود تردیدی ندارم و به آن معتقدم و از دولت حمایت می کنم که این مسیر را طی کند.

لاریجانی افزود: سیر دبیرخانه فقط موضوع هسته ای نبود و سایر موضوعات را نیز شامل می شد در مجموع برداشتم این بود که تغییر در این شرایط بهتر است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با رد تفسیری از استعفایش که آن را به خاطر شرکت در انتخابات مجلس می داند، گفت: خیلی تفسیرها شد گفتند من به خاطر مجلس استعفا داده ام، گفتند من مشکل شخصی دارم در صورتی که اینها نبود و مسئله دیگری بود.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده موسوم به جاسوس هسته ای گفت: خواهش می کنم موضوع هسته ای را تبدیل به جنگ نعمتی و حیدری نکنید ما در موضوع هسته ای به وفاق ملی نیاز داریم کشاندن این چیز ها به رسانه ها تبعات نامناسبی دارد و به نفع امنیت کشور نیست طبعا هر کس تخلفی کرده باید به آن رسیدگی شود.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: نباید ظرفیت ملی ما صرف اینگونه مسائل شود و ذهن شما باید به مسائل اصلی توجه کند.

لاریجانی در مورد گزارش البرادعی گفت: گزارش البرادعی در مجموع گزارش خوبی بود و نشان داد ایران متعهد به مدالیته است مسائلی که قبلا خیلی روی آن تبلیغ می کردند مثل موضوع پولوتونیوم، آلودگی های کرج، آب سنگین اراک، نطنز حل شد.

وی گفت: آنها تقاضای بازرسی سرزده کردند ما قبول کردیم اجازه مصاحبه خواستند دادیم در مورد سانتریفیوژهای p1 , p2 سئوالاتاشان را دادند و پاسخشان را گرفتند و اینها مسائلی بود که آژانس کتبا تایید کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: اما در گزارش البرادعی نکاتی است که هیچ ربطی به بحث فنی ندارد از جمله اینکه همکاری ایران را منفعلانه دانسته اند و ادعا کرده اند دسترسی و اطلاعات آژانس کمتر شده است. از آقای البرادعی این توقع نمی رفت اما با همه اینها این مسائل حاشیه است و اصل گزارش نشان می دهد ایران موفق بوده است.

لاریجانی تصریح کرد: خیلی از آنهایی که در موضوع هسته ای ایران زبان دراز داشتند با این گزارش البرادعی دچار لکنت زبان دیپلماتیک شده اند که این به نفع ایران است.

لاریجانی خاطر نشان کرد: نباید بگذاریم کشورهای معیوب نقش آفرینی کنند و نباید ما در شطرنج آنها بازی کنیم.

دانشجویی از دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در مورد تناقض سخنان وی با سخنان احمدی نژاد در مورد پیشنهاد پوتین سئوال کرد که لاریجانی پاسخ داد: اجلاس خزر اجلاس مهمی بود که موفقیت آمیز هم برگزار شد هر چند که یک نظام حقوقی در آن تدوین نشد. پوتین هم با مقامات کشورمان مذاکرات مهمی داشت که من در آن نبودم اما در خبر خواندم که در مذاکره با رهبر انقلاب ایشان پیشنهادی را مطرح کرده است. همان روز سخنرانی داشتم که خبرنگاران در این مورد سئوال کردند و من آنچه را می دانستم گفتم.

وی به طنز گفت: همیشه این سخنرانی ها برای ما درد سر درست می کند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال آیا طرح گفتمان آشتی ملی از سوی شما به کنار رفتن گفتمان عدالت منجر نمی شود، گفت: آنچه که من بر آن تاکید کردم آن بود که نباید مسئله هسته ای تحت تاثیر مسائل حاشیه ای و انتخاباتی قرار گیرد. ما به وحدت فکری نیاز داریم و باید روی موضوع هسته ای که دستاورد ملی است متحد باشیم. دولت اگر تک ساحتی باشد دچار مشکل می شود همانقدر که عدالت مهم است حفظ منزلت کشور، توسعه و رسیدن به چشم انداز توسعه هم مهم است. دولت فعلی باید عدالت را تئوریزه کند تا مردم شهد آن را بچشند.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی در مورد موضع گیری چین و روسیه در موضوع هسته ای ایران گفت: مسئله ما با چین و روسیه بر اساس منافع ملی است و همکاری های ما از جنس باج نیست. ما نفت را با قیمت خوبی می فروشیم و نیازهای خود را فراهم می کنیم البته اینکه در دیپلماسی از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی استفاده شود این را باید جشن گرفت.

دانشجویی از لاریجانی سئوال کرد بالاخره نیروگاه بوشهر کی افتتاح می شود، آیا قرار است این پروژه به دست امام زمان (عج) افتتاح شود که لاریجانی پاسخ داد: حالا که همه چیز را به امام زمان (عج) ربط می دهند شما هم ربط دادید. نیروگاه بوشهر نزدیک به تکمیل است و در مراحل آخر خود به سر می برد ما فشار می آوریم و امیدواریم روس ها آن را به سرعت انجام دهند. آنها دارند اذیت می کنند شما متلک نگویید.

لاریجانی تصریح کرد: استراتژی ما در موضوع هسته ای درست است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در مورد تهدیدات آمریکا مبنی بر حمله نظامی به ایران گفت: تصور آمریکایی ها این است که ایران دارای موقعیت ژئوپولوتیک برجسته ای است ذخایر خوبی دارد و قدرت پرش دارد و ما باید آن را مهار کنیم.



لاریجانی ادامه داد : دشمن ممکن است گزینه های مختلفی را روی میز داشته باشد نمی گوییم که باید مسئله جنگ را نادیده بگیریم حتما عقل و مصلحت حکم می کند سناریوهای مختلف را جدی بگیریم اینطور نیست که غفلت داشته باشیم اما من به شما عرض می کنم مقدار زیادی از اینها تبلیغات است و اصل آن را هم موجه نمی دانم که از ترس مرگ خودکشی کنیم اما باید آماده باشیم.



ادامه دارد...