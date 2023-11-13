مسئولیت دنیاست که در مقابل رژیم افسار گسیخته اسرائیل اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی در نشست خبری، با اشاره به تحولات فلسطین، اظهار داشت: براساس اعلام رسانه‌ها مدیر بخش غزه در صلیب سرخ بین المللی اشاره می‌کند که ما با یک فاجعه وحشتناک در غزه مواجهه هستیم. این اظهار نظرهای عالی‌ترین مقامات بین المللی در ارتباط با وضعیت انسانی در مناطق بحران زده است.

وی با طرح این سوال که چه کسی باید چنین اظهاراتی را دریافت کند؟ گفت: آیا غیر از رژیم جنایتکار اسرائیل و دولت آمریکا که تمام عیار در حال حمایت از این جنایتهاست، محل خطاب چنین اظهاراتی هستند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: رژیم صهیونیستی با کمال وقاحت بیمارستان شفا در غزه را مورد حمله قرار داده است. وقتی دنیا به حمله بیمارستان المعمدانی واکنش نشان نمی‌دهند نتیحه اش این می‌شود که به مرور همه بیمارستان‌های غزه مورد هدف قرار می‌گیرد.

کنعانی افزود: مسؤولیت دنیاست که در مقابل یک رژیم افسار گسیخته اقدام کند. رژیم صهیونیستی با آسودگی خاطر در حال ارتکاب جنایات وحشتناکی است که زبان از گفتن آن قاصر است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: امیدواریم سازمان ملل متحد به وظیفه خود در جهت توقف جنگ انجام دهد.

کنعانی در مورد دیپلماسی کشور در رابطه با تحولات غزه، افزود: ایران در ارتباط با وضعیت غزه مجموعه اقدامات مختلفی را در سطوح ملی، منطقه‌ای، اسلامی و بین المللی آغاز کرده و این تلاش‌ها ادامه می‌دهد.

وی عنوان کرد: تلاش ایران در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه منطقه‌ای بود که تلاش شد با رایزنی با دولت‌های مؤثر اقدامات فوری و سریع در برابر توقف جنایات رژیم اسرائیل انجام شود.

کنعانی در مورد برگزاری اجلاس ریاض، گفت: نفس و اصل برگزاری اجلاس کشورهای اسلامی قطعاً یک توفیق بود که در نتیجه تلاش‌های ایران و همکاری خوب عربستان برگزار شد.

وی تصریح کرد: برگزاری این نشست اهتمام جدی دولت‌ها در حمایت از فلسطین را نشان داد. در این چارچوب، مفاد بیانیه‌ای که در بحث حمایت از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات صادر شد، بسیار قوی بود.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ایران در نشست‌های کارشناسی آماده سازی پیش نویس، ملاحظات خود را بیان کرد. مهم این است که این نشست با سطح عالی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه تمام دنیا در قبال تحولات غزه مسئول هستند، اظهار کرد: در جلوی تمامی بیمارستان‌ها تابلوی بوق زدن ممنوع وجود دارد ولی دنیا برای رژیم صهیونیستی باید یک علامت جدی ترسیم، نقاشی و طراحی کند: حمله با موشک و گلوله‌های تانک به بیمارستان‌ها ممنوع.

وی گفت: بیمارستان‌های غزه بمباران شده و مورد محاصره کامل قرار می‌گیرند و آب و برق و گاز آن قطع می‌شود و بیماران و کودکان به دلیل قطع اکسیژن شهید می‌شوند.

کنعانی گفت: چهار موضوع اصلی در سطح اولویت‌های ایران در مورد غزه بود، اول توقف جنگ بود. دوم رفع محاصره و باز شدن گذرگاه انسانی و گسیل کمک‌های انسانی و همچنین مقابله با اقدامات قهری رژیم و کوچاندن مردم فلسطین بود.

کنعانی افزود: ملت فلسطین انتظار دارند دولت‌های اسلامی علاوه بر قطعنامه در حوزه عملی اقدامات لازم را انجام دهند و این خواسته ایران هم است. هم در سطح رئیس جمهور نشست‌هایی برگزار شد و هم تلاش‌هایی که وزیر خارجه داشتند، مبنی بر اینکه کشورهای اسلامی از ظرفیت‌های اقتصادی خود علیه رژیم صهیونیستی استفاده کنند.

وی ادامه داد: قطع ارسال نفت و همچنین قطع روابط با این رژیم ظرفیت‌هایی است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و تأثیرات خاص خودش را دارد. ایران امیدوار است علاوه بر سازوکارهای چندجانبه کشورهای اسلامی از ظرفیت خودشان برای فشار بر رژیم استفاده کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد پیام آمریکا گفت: امریکایی‌ها پیام می‌دادند که به دنبال گسترش جنگ در منطقه نیستیم. پاسخ ما آن چیزی است که قبلاً اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت تحت امر ما نیستند و مستقل تصمیم می‌گیرند.

وی افزود: آمریکا مسئول تداوم جنگ است و حمایت نظامی، سیاسی و اطلاعاتی از رژیم اسرائیل دارد. دولت آمریکا باید در مورد تناقض گفتاری و رفتاری به افکار عمومی توضیح دهد.

کنعانی در مورد توافقنامه امنیتی ایران و عراق، گفت: توافق امنیتی در چارچوب خودش اجرای کامل آن در حال پیگیری است. مقامات عراق از نحوه اجرا و تکمیل آن را به مقامات ایرانی اعلام کردند. این موضوع به طور مرتب دنبال خواهد شد.

کنعانی در مورد دیدار رؤسای جمهور ایران و مصر گفت: این دیدار مهم بود که رخداد بسیار مهم در روند مناسبات سیاسی دو کشور بود و مورد توجه جهانی قرار گرفت. در این دیدار همچنین در مورد ضرورت تقویت حمایت از فلسطین، گشایش گذرگاه رفح و موضوعات منطقه‌ای صحبت هایی مطرح شد. بنابراین ارتقا مناسبات تهران و قاهره را به نفع دو کشور و جهان اسلام می‌دانیم.

کنعانی در مورد اعزام سفیر ایران به یمن، بیان کرد: اعزام سفیر به یمن را مد نظر داریم که البته این موضوع به شرایط داخلی یمن مربوط است و با بهبود شرایط اعزام سفیر انجام خواهد شد.

کنعانی در مورد دادگاه حمید نوری گفت: در ارتباط با پرونده ساخته شده در مورد پرونده نوری نظرات خود را بیان کرده ایم. امیدواریم رأیی که صادر می‌شود عادلانه باشد. این موضوع همواره جزو پیگیری‌های کنسولی ما با مقامات سوئد است.

وی در مورد بازدید سفیر عربستان از نمایشگاه نانو، بیان کرد: زمینه همکاری با عربستان بویژه در حوزه اقتصادی فراهم شده است. بازدید از یک نمایشگاه اقتصادی و فناورانه جزو فعالیت‌های رایج سفراست. در گفتگوهایی که در سطوح وزرای خارجه دو کشور برگزار شد موضوع همکاری‌های اقتصادی مورد توجه و اهتمام دو کشور است.

کنعانی در پاسخ به خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه فرانسه اعلام کرده پیام‌هایی را به ایران و حماس برای درگیر نشدن لبنان در جنگ ارسال کرده‌ایم آیا پیامی ارسال شده است، گفت: کشورهای مختلف ادعا می‌کنند ما پیام‌هایی را به ایران داده‌ایم. ایران بارها اعلام کرده در طراحی و اقدام عملیات نقشی نداشته است. طوفان الاقصی اقدام کاملاً فلسطینی بوده است. آنها به جای ارسال پیام، به حمایت یکجانبه و غیرقانونی خود از رژیم صهیونیستی پایان ببخشند و به رژیم صهیونیستی فشار بیاورند.

کنعانی درباره ارسال نامه توسط همسر رئیس جمهور به همسران رؤسای جمهور در جهان گفت: این اقدامات در چارچوب حمایت از ملت فلسطین است و اثرات خودش را خواهد داشت.

وی گفت: ایران در سطوح مختلف، موضوع فلسطین را مورد توجه قرار داده، نشان دهنده این است که مسئله فلسطین هنوز مورد توجه جدی است. این دقیقاً همان چیزی است که ایران تاکید داشت.

وی یادآور شد: مسئله فلسطین قبل از اینکه سیاسی باشد مسئله انسانی است. همسر محترم رئیس جمهور هم در همین چارچوب به مسئولیت اخلاقی خود در حال عمل است و به عنوان جایگاهی که دارد طبیعتاً اقداماتش مؤثر است.

کنعانی در مورد عدم دستیابی به آتش بس در غزه گفت: مقامات دولت آمریکا و برخی حامیان رژیم به رغم شرایط بغرنج، می‌گویند وقت آتش بس فرا نرسیده است. این دوگانگی رفتار و گفتار را ما در حوزه رفتاری برخی کشورها می‌بینیم.

وی گفت: آنچه مسلم است، پایان بخشیدن به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه خواست جهانی است.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: بیش از پنجاه کشور در ریاض اعلام کردند که خواستار آتش بس هستند. بیش از ۱۲۰ کشور در سازمان ملل اعلام کردند که خواستار پایان یافتن جنگ هستند.

کنعانی گفت: ملت‌های دنیا هم در کف خیابان‌ها به طور مستمر خواهان توقف جنگ هستند اما کسی تمکین نمی‌کند، دولت آمریکا و چند کشور اروپایی هستند. اذهان دنیا قضاوت خواهند کرد.

وی در مورد پیام پوتین به رئیسی گفت: رفت و آمدها و تبادل پیام‌ها میان ایران و روسیه امر جدیدی نیست. در سطح سران هم دیپلماسی فعال است. انتقال پیام رئیس جمهور روسیه به ایران در همین چارچوب بوده است.

ادامه دارد…