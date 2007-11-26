فرهنگ اسلامی ایران زمینه ساز حفظ محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که عصر امروز در جمع محیط بانان نمونه که در ساختمان شهید رجایی نهاد ریاست جمهوری سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود : امروز اگر می خواهیم محیط زیستی سالم و به دور از مشکلات داشته باشیم باید تلاش کنیم تا در کارهای فرهنگی جامع که همچون کار شما با ارزش است گام برداریم.



وی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق و جامع در خصوص محیط زیست را یکی از مهمترین کارها در راستای حفظ محیط طبیعی انسان خواند.

رئیس جمهور گفت : امروز سازمان محیط زیست باید تلاش کند تا با برنامه های آموزشی، فرهنگ سازی را در جامعه بوجود آورد که باعث سلامت هر چه بیشتر محیط زیست شود.

وی گفت: اگر ما می خواهیم فرهنگ سازی کنیم نباید تنها به صدا و سیما اکتفا شود، بلکه باید با برنامه های دقیق و جامع تلاش کنیم به مردم آموزش داده شود.

رئیس جمهور خطاب به محیط بانانی که در جلسه بودند گفت: کار شما محیط بانان بسیار با ارزش است ، شما محیط بانان بسیجیان فداکاری هستید که با کار و تلاش خود در راه آرمانهای انقلاب اسلامی گام بر می دارید.

احمدی نژاد اظهار داشت: محیط زیست همچون دیگر نعمت های الهی است که برای بسیاری از انسانها ناشناخته است همچون سلامتی زیرا تا زمانی که انسان سلامتی دارد قدر آن را نمی داند، اما وقتی دچار مشکلی می شود آن وقت است که قدر سلامت را می فهمد.

وی یادآور شد: محیط طبیعی انسان دارای روابط محکم و در هم تنیده ای است که امروز در خدمت بشر است پس هر چقدر این محیط آسیب ببیند ضرر آن آسیب را انسان خواهد دید.

رئیس جمهور با ابراز تاسف از اینکه برخی ها با تخریب محیط طبیعی پیرامون خود به دنبال برخی منافع شخصی هستند، گفت: این اشخاص متوجه نیستند که چه روابط تنگاتنگی بین انسان و محیط طبیعی است ، اینها همگی به هم مربوط است و نمی شود هیچکدام از اینها را از هم جدا کرد و اکوسیستم آن را بر هم ریخت.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه فرهنگ اسلامی و دینی مسلمانان باعث شده تا امروز در جامعه بشری کمتر آسیبی از سوی مسلمانان به محیط طبیعی بشر وارد شود، گفت: ما در حال حاضر باید تلاش کنیم تا به نقطه مطلوب در راستای حفظ محیط زیست و پیرامونی خود دست پیدا کنیم تا زیباترین محیط های طبیعی را در اختیار داشته باشیم زیرا ما ایرانیان داعیه دار محیط پاک و مکتبی هستیم که به دنبال تعامل با محیط زیست هستیم.

رئیس جمهور انتشار مطالب و پژوهش های علمی در خصوص محیط زیست را یکی از مهمترین فعالیت های محیط بانان به خصوص سازمان محیط زیست خواند و گفت: هر مطلب نو و جدیدی در خصوص محیط زیست باید از سازمان محیط زیست و از سوی شما محیط بانان انتشار پیدا کند.

احمدی نژاد صیانت مستمر از محیط طبیعی را یکی دیگر از کارهای محیط بانان خواند و گفت: امروز شما محیط بانان با کارهای خود توانسته اید گامهای مطلوبی در خصوص صیانت از محیط طبیعی بردارید که بنده نیز از سوی دولت به شما قول می دهم در این زمینه تمامی همکاری های لازم را با شما داشته باشم .

وی در ادامه به شهادت چند تن از محیط بانان در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: شما باید بدانید که سلامتیتان برای ما بسیار با ارزش است و تلاش می کنیم تا خارج از بودجه فعلی امکانات لازم شما را فراهم کنیم تا به هنگام ماموریت دچار مشکل نشوید.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه صیانت از محیط در برابر کارخانجاتی که موجب از بین رفتن محیط طبیعی پیرامونی انسان می شوند را از دیگر کارهای با ارزش محیط بانان خواند و گفت: امروز شما محیط بانان به همت و تلاش خودتان توانسته اید گام های خوب و مستمری در خصوص حفظ محیط زیست در برابر کارخانجاتی که مضر محیط زیست هستند بردارید و اجازه ندهید که محیط پیرامونی انسان خراب شود.

دکتر احمدی نژاد دو برابر شدن بودجه سازمان محیط زیست نسبت را یکی از کارهای با ارزش دولت نهم در راستای حفظ محیط طبیعی خواند و گفت : دولت در تلاش است تا بتواند با در اختیار گذاشتن بودجه کافی این امکان را برای سازمان محیط زیست فراهم کند تا با در اختیار داشتن تمامی تجهیزات و امکانات بتواند از تخریب محیط طبیعی انسان جلوگیری کند.

رئیس جمهور در ادامه همچنین از افزایش بودجه سازمان محیط زیست در سال آینده خبر داد.

دکتر احمدی نژاد در پایان سخنان خود یاد و خاطره شهدای سازمان محیط زیست به خصوص شهدای محیط بان را گرامی داشت و گفت: محیط بانان بسیجیان فداکاری هستند که در راه تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی تلاش می کنند.

رئیس جمهور همچنین در آغاز سخنان خود هفته بسیج را به بسیجیان محیط بان و بسیجیان سراسر کشور تبریک گفت.

پیش از سخنان رئیس جمهور رئیس سازمان محیط زیست به ارائه گزارشی از برنامه های این سازمان به رئیس جمهور ارائه کرد.