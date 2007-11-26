ارزش معاملات بورس کالا به بیش از 234 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز دوشنبه بورس کالای ایران 39 هزار و 910 تن عرضه در مقابل 61 هزار 660 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 36 هزار و 480 تن عرضه و در مقابل 58 هزار و 540 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 3 هزار و 430 تن عرضه در مقابل 3 هزار و 120 تن تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد در 11 رینگ معاملاتی جداگانه 30 هزار و170 تن انواع محصولات فولاد به ارزش 213 میلیارد و770 میلیون و 300 هزار ریال به صورت نقدی و سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 39/89 و 05/91 درصد از کل بازار بود.

آلومینیوم دیگر کالای فلزی حاضر در تالار نقره‌ای بود که 460 تن شمش آلومینیوم در دو رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 12 میلیارد و 704 میلیون ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 36/1 و 41/5 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در معاملات امروز رینگ محصولات فلزی، در گروه محصولات مس، روی و کنسانتره هیچگونه عرضه‌ای صورت نگرفت.

در رینگ محصولات کشاورزی، 3 هزار و 60 تن ذرت دانه‌ای ، در 4 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 8 میلیارد و 54 میلیون و 850 هزار ریال به صورت نقدی و سلف داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 07/9 و 43/3 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین 60 تن کنجاله دانه‌های روغنی در 2 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 248 میلیون و 700 هزار ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 18/0 و 11/0 درصد از کل بازار بود.