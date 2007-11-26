مسئولان کمیته ملی المپیک عازم سوئیس شدند

به گزارش خبرنگارمهر، در این دیدار دو روزه رضا قراخانلو، رئوس فعالیتهای کمیته ملی المپیک ایران بویژه در زمینه توسعه المپیزم، ارتباط با آموزش و پرورش و دانشگاهها وفعالیتهای این کمیته در بخشهای هنری، فرهنگی و رسانه ای را تشریح خواهد کرد.
قراخانلو در این دیدار همچنین دستاوردهای ورزش کشورمان در سال های اخیر را به شرح زیر ارائه خواهد کرد :
* ارتقاء چهار رتبه ای جایگاه ورزش ایران در بازیهای آسیایی ، ارتقاء 3 رتبه ای ایران در بازیهای داخل سالن ماکائو
* پیش بینی رشد کسب سهمیه ورودی در المپیک پکن به میزان 90 درصد ، ارتباط مطلوب با کمیته بین المللی المپیک بویژه در زمینه المپیک سولیداریتی.
* استمرارکمک به کشورهای عراق، تاجیکستان و افغانستان از طریق میزبانی اردوهای ورزشکاران این کشورها درایران
* ارتباط مستمر و مناسب با شورای المپیک آسیا بویژه تلاش درجهت تقویت نگاه علمی به ورزش آسیا و پیشرفت OCAو مدیریت آن.
* مبارزه با دوپینگ و مسئولیت RADOCAو کمک به پیشبرد این امر در 9 کشور
* توجه ویژه به توسعه ورزش قهرمانی زنان و حل مشکل حضور ورزشکاران محجبه درمیادین بین المللی.
*هماهنگی با دولت و سازمان ورزش در تمام زمینه ها، افزایش بودجه تکمیل ساختمان جدید و موزه کمیته ملی المپیک
* تشریح فعالیتهای آکادمی ملی المپیک ، اعلام و ابراز رضایت آقای فیلیپ کارون از برگزاری روز پارالمپیک با حضور 17 هزار نفر.
* استمرار نگاه علمی در داخل کشور، برگزاری دوره ها، چاپ کتاب، تعیین تیمهای علمی، پزشکی و تقویت فعالیتهای آکادمی در حمایت علمی از فدراسیونها ، توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
* برگزاری سومین دوره جشنواره هنر، ورزش و المپیک، مسابقات ادبی و همکاری هنری در منطقه
قرار است در پایان این دیدار از ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک برای حضوردر ایران دعوت به عمل آید.
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