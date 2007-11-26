  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۲

برای دیدار با ژاک روگ؛

مسئولان کمیته ملی المپیک عازم سوئیس شدند

مسئولان کمیته ملی المپیک عازم سوئیس شدند

رضا قراخانلو رئیس و سید نصراله سجادی خزانه ‌دار کمیته ملی المپیک برای دیدار با ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک صبح امروز عازم سوئیس شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، در این دیدار دو روزه رضا قراخانلو، رئوس فعالیت‌های کمیته ملی المپیک ایران بویژه در زمینه توسعه المپیزم، ارتباط با آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها وفعالیت‌های این کمیته در بخش‌های هنری، فرهنگی و رسانه ‌ای را تشریح خواهد کرد.

قراخانلو در این دیدار همچنین دستاوردهای ورزش کشورمان در سال ‌های اخیر را به شرح زیر ارائه خواهد کرد : 

* ارتقاء چهار رتبه ‌ای جایگاه ورزش ایران در بازیهای آسیایی ، ارتقاء 3 رتبه ای ایران در بازیهای داخل سالن ماکائو 
* پیش بینی رشد کسب سهمیه ورودی در المپیک پکن به میزان 90 درصد ، ارتباط مطلوب با کمیته بین ‌المللی المپیک بویژه در زمینه المپیک سولیداریتی.

* استمرارکمک به کشورهای عراق، تاجیکستان و افغانستان از طریق میزبانی اردوهای ورزشکاران این کشورها درایران 
* ارتباط مستمر و مناسب با شورای المپیک آسیا بویژه تلاش درجهت تقویت نگاه علمی به ورزش آسیا و پیشرفت ‪ OCA‬و مدیریت آن. 
* مبارزه با دوپینگ و مسئولیت ‪ RADOCA‬و کمک به پیشبرد این امر در 9 کشور 
* توجه ویژه به توسعه ورزش قهرمانی زنان و حل مشکل حضور ورزشکاران محجبه درمیادین بین ‌المللی.

*هماهنگی با دولت و سازمان ورزش در تمام زمینه ها، افزایش بودجه تکمیل ساختمان جدید و موزه کمیته ملی المپیک
* تشریح فعالیت‌های آکادمی ملی المپیک ، اعلام و ابراز رضایت آقای فیلیپ کارون از برگزاری روز پارالمپیک با حضور 17 هزار نفر. 
* استمرار نگاه علمی در داخل کشور، برگزاری دوره ها، چاپ کتاب، تعیین تیم‌های علمی، پزشکی و تقویت فعالیتهای آکادمی در حمایت علمی از فدراسیون‌ها ، توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری 
* برگزاری سومین دوره جشنواره هنر، ورزش و المپیک، مسابقات ادبی و همکاری هنری در منطقه

قرار است در پایان این دیدار از ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک برای حضوردر ایران دعوت به عمل آید.

کد مطلب 593772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها