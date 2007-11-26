  1. بین الملل
  2. سایر
۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۴

مشارکت کره جنوبی در یک رزمایش دریایی در سواحل استرالیا

سخنگوی نیروی دریایی کره جنوبی امروز از اعزام یک زیردریایی 1200 تنی برای شرکت در رزمایش بین المللی عملیات امداد در سواحل استرالیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، سخنگوی نیروی دریایی کره جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: رزمایش های امداد برای زیردریایی ها به منظور بالا بردن همکاری های نظامی انجام می شود.

وی تصریح کرد: این رزمایش با عنوان "توافق پاسیفیک 2007" با حضور 9 کشور در سواحل استرالیا صورت می پذیرد.

این مقام خاطرنشان کرد: این رزمایش از امروز دوشنبه آغاز شده و به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: زیردریایی "لی اوک گی هام" در حال شرکت در این رزمایش است.

مهمترین کشورهای شرکت کننده در این رزمایش آمریکا، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و استرالیا هستند.

کد مطلب 593773

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها