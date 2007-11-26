مشارکت کره جنوبی در یک رزمایش دریایی در سواحل استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، سخنگوی نیروی دریایی کره جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: رزمایش های امداد برای زیردریایی ها به منظور بالا بردن همکاری های نظامی انجام می شود.

وی تصریح کرد: این رزمایش با عنوان "توافق پاسیفیک 2007" با حضور 9 کشور در سواحل استرالیا صورت می پذیرد.

این مقام خاطرنشان کرد: این رزمایش از امروز دوشنبه آغاز شده و به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: زیردریایی "لی اوک گی هام" در حال شرکت در این رزمایش است.

مهمترین کشورهای شرکت کننده در این رزمایش آمریکا، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و استرالیا هستند.