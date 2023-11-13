کشف بیش از ۷۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا میرحیدری اظهار داشت: پیرو خبر مردمی واصله در خصوص توزیع خرد مواد مخدر در منزلی به آدرس معلوم موضوع در دستور کار عملیاتی مأموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان قم افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات محلی و صحت گزارش واصله ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی استان به منزل مذکور اعزام شدند.

سردار میرحیدری ادامه داد: سرانجام طی بازرسی صورت گرفته از قسمت‌های مختلف در منزل موصوف، ۵۲ کیلو و ۳۳۲ گرم حشیش، ۲۴ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک و در مجموع ۷۶ کیلو ۷۸۲ گرم انواع مخدر به همراه آلات و ادوات استعمال آن کشف و در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.