دستگیری ۲ سارق زورگیر در سطح شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره زورگیری از یکی از شهروندان و دریافت شکایت از شاکی بررسی موضوع و رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست طی تحقیقات اطلاعاتی دریافتند؛ سرقت تلفن همراه و دیگر اموال با ارزش شهروندان توسط راکب و ترک نشین یک دستگاه موتور سیکلت صورت گرفته است و وقوع چندین فقره سرقت دیگر با همین شیوه و شگرد نیز مشاهده شد به همین خاطر موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیم مبازره با سرقت به عنف پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه تصریح کرد: در ادامه اکیپی از کارآگاهان مجرب این پایگاه به محل سرقت اعزام، تحقیقات میدانی انجام شد و با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم پس از چند مرحله تحقیقات گسترده در نهایت موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی کنند و در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ نفر از متهمان را دستگیر و به پایگاه ششم پلیس آگاهی انتقال دادند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه از مخفیگاه متهمان تعدادی اموال مسروقه نیز کشف شد، عنوان کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه ارتکاب جرم شدند، اما در ادامه با توجه به مستندات و شواهد موجود، متهمان ناگزیر لب به اعتراف گشودند و به تعداد ۱۲ فقره سرقت گوشی موبایل شهروندان اقرار کردند.

سردار ولیپور گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از مراجع قضائی، جهت کشف دیگر جرایم و شناسایی سایر شاکیان در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.