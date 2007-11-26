عکس نکونام روی پیراهن بازیکنان اوساسونا

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته و پیش از آغاز دیدار تیمهای فوتبال اوساسونا و اسپانیول در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های لالیگا بازیکنان تیم اوساسونا در اقدامی سمبولیک 11 پیراهن که عکس جواد نکونام روی آن نقش بسته بود را برتن کردند و در زمین مسابقه حاضر شدند.

برپایه این گزارش، این اقدام در حالی صورت گرفت که نکونام برای نخستین بار پس از عمل جراحی که در آلمان بر روی پای او صورت گرفت به اسپانیا بازگشت و دیدار تیمش را از روی سکوهای ورزشگاه "رینو دو ناوارا" تماشا می کرد.

بازیکنان اوساسونا با این اقدام خود اعلام کردند که همچنان به یاد این بازیکن مصدوم بوده و منتظر هستند تا این بازیکن هرچه سریعتر به میادین رسمی فوتبال بازگردد.

همچنین پیش از این دیدار و از سوی مسئولان باشگاه اوساسونا از جواد نکونام به خاطر عملکرد خوبش در فصل گذشته تقدیر شد، بازی های خوبی که باعث شد نام این بازیکن در جمع 11 بازیکن برتر فصل گذشته لالیگا قرار بگیرد.

ضمن اینکه پیش از این دیدار ملی پوش ایرانی اوساسونا در ملاقاتی که با مسئولان باشگاه پامپلونا داشت با آنها در خصوص قرارداد خود مذاکره کرد و و در نهایت قراردادش را تا سال 2011 با این باشگاه تمدید کرد.

دیدار شب گذشته تیم های اوساسونا و اسپانیول در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های لالیگا، در نهایت با پیروزی 2 بر یک تیم اسپانیول به پایان رسید.