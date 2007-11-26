کاهش 37 درصدی نارضایتی شهروندان از عملکرد شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (1888)، عملکرد مثبت مدیریت شهری و پیگیری و رسیدگی این مرکز به خواسته های شهروندان باعث کاهش 37 درصدی شکایات شهروندان از عملکرد و برنامه های مدیریت شهری شده است.

بر اساس آمارهای موجود، نارضایتی شهروندان تهرانی از 94 درصد در بدو راه اندازی این مرکز به 57 درصد در زمان کنونی رسیده که پیگیری این مرکز برای رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات شهروندان را می توان از مهمترین عوامل این کاهش برشمرد.

مرکز نظارت همگانی 1888 که از ابتدای اردیبهشت سال 85 راه اندازی شده در طی 15 ماه فعالیت خود به عنوان اولین سیستم نظارتی در حوزه خدمات موفق به دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت (ایزو 9001) از موسسه بین المللی لویدز ریجستر انگلستان شد که این امر را نیز می توان یکی از عوامل موثر در جلب رضایت شهروندان محسوب کرد.

بر اساس این گزارش، بیش از یک میلیون و صد هزار شهروند تهرانی از ابتدای راه اندازی مرکز نظارت همگانی 1888 با استفاده از ابزارهای مختلف دیدگاهها و خواسته های خود را با این مرکز در میان گذاشته اند که 132 هزار و 714 پیام آن به ثبت رسیده و در سیکل رسیدگی قرار گرفته است.

بنابراین آمار، از مجموع پیام های ثبت شده در این مدت، 57 درصد به شکایت، 30 درصد به انتقاد، 6 درصد به پیشنهاد و 7 درصد به تقدیر شهروندان از عملکرد و برنامه های مدیریت شهری اختصاص داشته است.

این گزارش حاکیست 94 درصد از پیام های ثبت شده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته و کار رسیدگی به پیام های دیگر نیز در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفته است.

هم چنین براساس تحقیقات اسنادی و میدانی 80 درصد از مجموع حدود دو هزار پرونده ای که به دلیل اختلاف نظر شهروندان و مراجع ذیربط در صدور رأی نهایی جهت رسیدگی مجدد به معاونت نظارت و رسیدگی مرکز نظارت همگانی ارجاع داده شده مورد رسیدگی قرار گرفته و با مساعدت مدیران محترم در حوزه های مختلف به نتیجه رسیده است.

گفتنی است بیشترین نارضایتی موجود در طول فعالیت مرکز 1888، به حوزه های خدمات شهری، فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری و حمل و نقل و ترافیک مربوط اختصاص داشته است.

بر اساس این گزارش مرکز نظارت همگانی 1888، در راستای تحقق اهداف خود از شهریور ماه سال گذشته اقدام به برگزاری جلسات ارتباط مستقیم مردم با مدیران ارشد شهرداری تهران از طریق تلفن 1888 نموده و تا کنون چهل و هشت جلسه در محل این مرکز و نزدیک به سه هزار جلسه در مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار نموده که حاصل آن ارتباط چهره به‌ چهره بیش از 60 هزار نفر از شهروندان با مدیران ارشد شهرداری تهران بوده است.

همچنین این مرکز به منظور بهره گیری مستمر از مشارکت آحاد مختلف شهروندان تا کنون موفق به جذب بیش از ده هزار ناظر افتخاری از اقشار مختلف مردم، اصناف، فرهنگیان، مراکز دولتی و دانشگاهها شده است. مرکز 1888 هم چنین در راستای جلب مشارکت های مردمی در امور شهری و نیز معرفی وظایف و اهداف خود، اقدام به برگزاری نشست های مشترک با انجمن ها، تشکل ها، نهادهای مدنی، فرهنگیان و ارگانهای مختلف اجتماعی، برنامه ریزی برای بازدید شخصیت ها و محافل مختلف از سایت 1888 و نیز تولید انواع محصولات فرهنگی نموده است.

شایان ذکر است مرکز 1888 دومین همایش علمی – تخصصی نظارت همگانی را با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت معنادار متخصصان و نخبگان علمی کشور در توسعه نظارت همگانی و برگزاری نشست های تخصصی در شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران با حضور اساتید و نخبگان مرتبط با هر حوزه به منظور زمینه سازی مشارکت آنان و افزایش کارآمدی نظارت همگانی زمستان امسال در دانشگاه تهران برگزارکند.