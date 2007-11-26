264 زائر از کهگیلویه و بویراحمد به حج تمتع اعزام می شوند

سجاد جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: تعداد 10 نفر عوامل اجرایی از جمله یک مدیر، یک معاون، یک روحانی، یک پزشک، دو آشپز و یک دستیار زن همراه هر کاروان هستند.

وی بیان داشت: از اوایل سال جاری تاکنون در قالب 13کاروان، یک هزار و 520 نفر از نقاط مختلف استان راهی حج عمره شدند که این رقم نسبت به سال گذشته 70درصد رشد داشته است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعداد زائرین حج عمره امسال در استان نسبت به سالهای گذشته 100درصد رشد داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه به طور میانگین ماهانه 380 نفر در این استان به عتبات عالیات مشرف می شوند، افزود: تا پایان سال جاری حدود چهار هزار و 560 نفر راهی عتبات عالیات در کشورعراق خواهند شد.

جوکار بیان داشت: اعزام زائرین به عتبات عالیات در سال جاری نسبت به سال های گذشته 230 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون دو هزار زائر عمره در نوبت اعزام به مکه مکرمه و مدینه منوره هستند که درسال های 87 و 88اعزام خواهند شد.