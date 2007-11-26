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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۱

تابستان امسال؛

350 میلیارد ریال برای درمان رایگان مصدومان حوادث ترافیکی هزینه شد

مبلیغ 350 میلیارد ریال به منظور درمان رایگان مصدومان حوادث ترافیکی تابستان امسال هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مبلغ از محل درآمد اختصاصی ذیل ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماهه دوم سال جاری برای درمان سرپایی و بستری رایگان مصدومان ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی اختصاص یافته است.

بنابراین گزارش طبق این ماده قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور درمان مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در بیمارستان های تحت پوشش این وزارتخانه هیچ گونه وجهی از مصدومان دریافت نمی کند.

لازم به ذکر است در تابستان امسال مجموعا 153 هزار و 905 مصدوم در اثر سوانح رانندگی در بیمارستانها تحت درمان قرار گرفتند.

کد مطلب 593786

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