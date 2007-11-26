350 میلیارد ریال برای درمان رایگان مصدومان حوادث ترافیکی هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مبلغ از محل درآمد اختصاصی ذیل ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماهه دوم سال جاری برای درمان سرپایی و بستری رایگان مصدومان ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی اختصاص یافته است.

بنابراین گزارش طبق این ماده قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور درمان مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در بیمارستان های تحت پوشش این وزارتخانه هیچ گونه وجهی از مصدومان دریافت نمی کند.

لازم به ذکر است در تابستان امسال مجموعا 153 هزار و 905 مصدوم در اثر سوانح رانندگی در بیمارستانها تحت درمان قرار گرفتند.