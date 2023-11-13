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۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد؛

رشد ۷ درصدی مراجعات مرتبط با نزاع در اصفهان

رشد ۷ درصدی مراجعات مرتبط با نزاع در اصفهان

اصفهان-مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: تعداد ۲۷ هزار و ۹۴۳ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۴ درصد افزایش یافته است

منصور فیروز بخت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار صدمات ناشی از نزاع در هفت ماهه سال جاری اظهار داشت: تعداد ۲۷ هزار و ۹۴۳ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۷.۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از کل مراجعین نزاع تعداد ۹ هزار و ۱۹۳ نفر زن و ۱۸ هزار و ۷۵۰ نفر مرد بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: بر اساس این گزارش شهرستان‌های اصفهان، لنجان، نجف آباد و خمینی شهر بیشترین و شهرستان‌های خور و بیابانک، نائین و بوبین و میاندشت کمترین آمار مراجعات مرتبط با نزاع را داشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در تیرماه با چهار هزار و ۵۳۷ نفر بیشترین و فروردین ماه با سه هزار و ۳۱۳ نفر کمترین آمار مراجعات مرتبط با نزاع را در هفت ماهه امسال داشته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطر نشان کرد: ضمناً در مدت مشابه سال قبل تعداد ۲۶ هزار و ۱۰ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که ۹ هزار و ۱۹۳ نفر زن و ۱۸ هزار و ۷۵۰ نفر مرد بوده‌اند.

کد مطلب 5937879

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