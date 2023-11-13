رفع مشکل سایت پسماند عفونی تنکابن به مداخله دستگاه ها نیاز دارد

سیمین بابایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع دفع پسماندهای عفونی بیمارستانی در منطقه غرب استان، با بیان اینکه طی هفته‌های گذشته بخشی از سایت امحاء پسماندهای عفونی یکی از سه شرکت دارای مجوز برای امحاء پسماندهای عفونی در سطح استان واقع در منطقه پرده سر شهرستان تنکابن است، توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده و خسارات قابل ملاحظه‌ای به بار آورد، اظهار کرد: پس از چند هفته از این حادثه و به دنبال احیا مجدد سایت مذکور، تعدادی از ساکنان در منطقه با حضور در محل منتهی به سایت و بعضاً با اعمال خشونت مانع انتقال پسماندهای عفونی تولیدی در منطقه به سایت شدند.

بابایی افزود: در همین خصوص فرمانداری شهرستان تنکابن جلسه‌ای با هدف مرتفع کردن مناقشات و مشکلات حادث شده برگزار کرد و تصمیم بر این شد تا فعالیت شرکت را به حیطه شهرستان مذکور محدود کند، همچنین شرکت صرفاً به مدت ۲ ماه پسماندهای عفونی شهرستان‌های عباس آباد و رامسر را جمع آوری کند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار نگرانی از اینکه مصوبات شورای مذکور بدون هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان مرجع صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های فعال در عرصه مدیریت پسماندهای عفونی اتخاذ شده و این تصمیمات به جهت تبعات اجتماعی ایجاد شده، منجر به تلمبار شدن پسماندهای عفونی در شهرستان‌های نوشهر و چالوس شده و زمینه به خطر افتادن سلامت آحاد مردم را فراهم آورده است، تصریح کرد: احساس نا امنی شدید توسط عوامل شرکت سلامت گستر تنکابن برای فعالیت در سایت و همچنین مبهم بودن تکلیف پسماندهای عفونی شهرستان‌های نوشهر و چالوس و شهرستان‌های عباس آباد و رامسر موجب شکل گیری بستر بروز تهدید علیه سلامت عمومی جامعه شده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌آید فرمانداری شهرستان تنکابن در حال حاضر همکاری بسیار خوبی برای حل معضل حاد رخ داده شده دارد، اما تاکید کرد: این موضوع تنها با مداخله فوری همه دستگاه‌های مسئول حل خواهد شد و در صورت عدم تصمیم گیری فوری زمینه شکل گیری تهدید سلامت عمومی مرتفع نمی‌شود و وارد شدن آسیب جدی بر سلامتی آحاد مردم منطقه به دنبال تهدیدات ذکر شده بسیار محتمل خواهد بود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران توصیه اکید کرد؛ به منظور صیانت از سلامت مردم منطقه غرب استان مازندران، مسئولان ذی ربط با قید فوریت اقدام به افزایش محدوده فعالیت شرکت با رعایت کامل مسائل بهداشتی و زیست محیطی و همچنین حمایت جدی تأمینی از روند انتقال پسماندهای عفونی به سایت بی خطرسازی پرده سر جهت بی خطر سازی را در دستور کار خود قرار دهند.