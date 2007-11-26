۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۱

کارگاه آموزشی "فلسفه اخلاق" برگزار می‌شود

مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران کارگاه آموزشی "بررسی مبانی نظری فلسفه اخلاق" را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این کارگاه آشنا کردن دست اندرکاران فرهنگی شهرداری مناطق تهران با چارچوب فکری مورد نیاز برای ترویج مناسبات شهروندی مبتنی بر اخلاق اعلام شده است.

جلسات این کارگاه از فردا آغاز می‌شوند و در شش سه‌شنبه شش موضوع از ساعت 14 تا 16 به بحث گذاشته خواهند شد.

مضامین ارائه شده در این کارگاه و مدرس آنها بدین قرارند: واقع‌گرایی اخلاقی در برابر نسبیت‌گرایی اخلاقی ( محمدعلی شمالی، ششم آذرماه)، نسبت اخلاق و حقوق ( احمد رضا همتی، 13 آذرماه)، سودگرایی اخلاقی ( محمود خاتمی، 20 آذرماه)، اخلاق کانتی ( شهین اعوانی، 27 آذرماه)، اخلاق وظیفه‌گرا ( سروش دباغ ، 14 دیماه) و اخلاق فضیلت‌گرا ( محسن جوادی، 11دیماه).

نشانی محل تشکیل این کارگاه بالاتر از میدان ولی عصر، کوچه شهید فخاری، پلاک 15 خواهد بود و دانشجویان کارشناسی و دکترای علاقمند هم می‌توانند با هماهنگی قبلی در این نشست شرکت کنند.

