بحث حمله به ایران مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، شیخ خالدبن احمد بن محمد آل خلیفه در سخنانی مطبوعاتی در منامه گفت: هرگونه رویارویی نظامی میان آمریکا و ایران فقط به ویرانی و فاجعه برای همه منطقه منجر خواهد شد.



وی درعین حال افزود: بحرین نشانه ها و سیگنال های مثبتی از هم پیمانان خود دریافت کرده است مبنی بر اینکه آنها درصدد حمله به ایران نیستند و بحث جنگ مطرح نیست.

شیخ خالدبن احمد بن محمد آل خلیفه دربخش دیگری از سخنان خود گفت : موضع کشورهای عرب حوزه خلیج فارس درقبال کنفرانس آناپولیس هماهنگ با طرح صلح عربی است.

وزیر خارجه بحرین گفت که وی پیشنهادی را از زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل درباره برپایی روابط میان بحرین و این رژیم دریافت کرده، اما منامه این پیشنهاد را رد کرده است.