واردات بنزین توسط بخش خصوصی غیر ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر نفت امروز در جمع خبرنگاران گفت: دولت برای عرضه بنزین آزاد هیچ تصمیمی ندارد مگر اینکه قانون و مجلس نسبت به تغییر وضعیت موجود و عرضه بنزین آزاد حکم کند.

محمد رضا نعمت زاده افزود: اگرچه در طول این سالها طرحهای مختلف ارایه شده ولی منجر به رای نهایی نشده است.

واردات بنزین

وی درباره آخرین وضعیت واردات بنزین گفت: اعتبار 2.5 میلیارد دلاری مصوب بودجه برای واردات بنزین به اتمام رسیده و کمی بیش از این مبلغ نیز بنزین وارد شده است که من رقم دقیق را نمی دانم، زیرا واردات بنزین توسط شرکت ملی نفت انجام می شود.

وی اضافه کرد: درمجموع تاکنون 5 میلیارد و300 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است که اگر سهمیه بندی نمی شد این میزان به 7 میلیارد لیتر افزایش می یافت.

به گفته مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ، پیش بینی می شود 1.5 میلیارد دلار دیگر نیز برای واردات بنزین تا پایان سال مورد نیاز باشد اما نکته مهم این است که بخش اعظمی از بنزین وارداتی با بودجه 2.5 میلیارد دلاری به دلیل تعویق در اجرای سهمیه بندی در سه ماهه اول سال به مصرف رسید.

نعمت زاده اظهارداشت: تا اول آبان ماه 200 میلیون دلار بیش از رقم مصوب بودجه صرف واردات بنزین شده است.

وی درباره اصلاح سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز تصریح کرد: با توجه به کمبود جایگاه های دوگانه سوز، تبصره 13 اصلاح سهمیه خودروهای دوگانه سوز را فعلا انجام نداده اما پیش بینی می شود از ماه آینده تصمیماتی درباره اصلاح سهمیه تاکسی ها و وانت بارهای دوگانه سوز گرفته شود.

نعمت زاده یکی از دلایل شلوغی بسیار زیاد جایگاه های عرضه بنزین را عدم اصلاح سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوزدانست وتاکید کرد: آمارهای منتشره نشان می دهد مصرف بنزین در وضعیت موجود افزایش نیافته اما جایگاه ها و ترافیک خیابانها بیش از گذشته است، زیرا خودروهای دوگانه سوز از سهمیه بنزین خود استفاده نمی کنند درنتیجه تمام سهمیه خود را می فروشند.

معاون وزیر نفت در ادامه میزان مصرف روزانه بنزین را از ابتدای سهمیه بندی 59.5 میلیون لیترعنوان کرد و گفت: این رقم درماه گذشته روزانه 58.5 میلیون لیتر بوده است.

وی تصریح کرد: دوسوم از بنزین مصرفی کشور به خودروهای عمومی و وانت ها اختصاص دارد و یک سوم آن توسط خودروهای شخصی به مصرف می رسد.

دوردوم سهمیه بندی

وی با اشاره به دوردوم سهمیه بندی بنزین تاکید کرد: درپایان آذرماه دوراول سهمیه بندی بنزین به پایان می رسد و دوردوم آن از اول دی ماه آغاز می شود و تاکنون نیز هیچ تغییری درمیزان سهمیه ها یا لغو آن گرفته نشده است.

وی گفت: اگر نسبت به قطع سهمیه بندی تصمیم گرفته شود این طرح در پایان سال متوقف می شود اما اگر ادامه یابد سه ماهه زمستان و سه ماهه بهار شامل دوردوم سهمیه بندی می شود.

وی با تاکید براین که سهمیه بنزین خودروهای سواری در صورت عدم مصرف تا 600 لیتر قابل انتقال به دور دوم است، افزود: کارتهای هوشمند سوخت درپایان آذرماه به صورت خودکار شارژ شده و سهمیه دور دوم را دریافت می کنند؛ درنتیجه دارندگان کارت های هوشمند نیازمند انجام کاری نیستند.

نعمت زاده با بیان اینکه برای نوروز سهمیه خاصی فعلا در نظرگرفته نشده است، اضافه کرد: اگر سازمان گردشگری درخواست سهمیه ویژه نوروز دارد باید گزارشی را در این باره ارایه دهد تا نسبت به آن تصمیم گیری شود.

وی درباره میزان ذخایر بنزین گفت: میزان ذخایر بنزین هم اکنون بیش از 2 میلیارد لیتر است.

قاچاق بنزین به صفر رسید

معاون وزیر نفت با اشاره به صفر شدن قاچاق بنزین با اعمال سهمیه بندی بنزین ، اضافه کرد: عده ای از کارشناسان یا نمایندگان مجلس ادعا می کنند که خود شرکت یا دولت در قاچاق بنزین دست دارد در صورتی که کمیته ای ویژه متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی ، برنامه و بودجه هرسه ماه یکبار عملکرد شرکت را در این باره کنترل و نظارت می کنند.

وی تاکید کرد: قاچاق بنزین در کشور به صفر رسیده اما درمورد نفت گاز و نفت سفید هنوز روش دقیقی به جز نظارت نیروی انتظامی وجود ندارد که پیش بینی می شود با کارتی کردن خودروهای دیزلی و جمع آوری آمار اقدامات مناسب برای جلوگیری از قاچاق این کالاها نیز صورت گیرد.

کارت هوشمند گازوئیل

معاون وزیر نفت درباره اجرای سیستم کارت هوشمند گازوئیل نیز گفت: تا پایان سال حتما سیستم کارت هوشمند گازوئیل اجرا می شود و براساس آمارهای دریافت شده درحال حاضر حدود یک میلیون و 300 هزار خودرو گازوئیل سوز در کشور وجود دارد.

وی درپاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران نیاز کشور به واردات گازوئیل را در سال جاری بیش از 2 میلیارد دلار دانست و گفت: با توجه به افزایش مصرف پیش بینی می شود نیاز کشور به گازوئیل بیش از 2 میلیارد دلار باشد که مجوز آن صادر شده است.

به گفته نعمت زاده، درمجموع کشور از نظر تامین سوخت مایع نیروگاه ها مشکلی ندارد و انبارها و مخازن پر است و امید است علیرغم پیوستن چند نیروگاه به مدار تولید بتوان زمستان امسال را بدون مشکل سپری کرد.

رمز دار شدن کارتهای سوخت

نعمت زاده از پیاده شدن سیستم رمز دارکردن کارتهای هوشمند سوخت خبر داد وافزود: این عملیات تا آخر آذر نهایی شده و دارندگان کارتهای هوشمند می توانند درهرجایگاهی که مایل باشند رمز دلخواه 4 رقمی خود را با فعال کردن سیستم وارد کرده و کارت خود را رمز دار کنند.

واردات بنزین توسط بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی واردات بنزین توسط بخش خصوصی را غیرممکن دانست و افزود: از آنجا که شرکت نفت در قبال صدور نفت خام ، بنزین وارد می کند درنتیجه مالکیت این بخش دولتی بوده و در اختیار شرکت نفت است درنتیجه نمی تواند در اختیار بخش خصوصی باشد.

توسعه پالایشگاه ها

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی با اشاره به طرح توسعه 9 پالایشگاه کشور اضافه کرد: این پروژه ها درمراحل مختلف مانند طراحی و تامین تجهیزات هستند.

وی اظهارداشت: پروژه ستاره خلیج فارس درحال مهندسی و خرید تجهیزات است تا پیمانکار آن برای تسطیح زمین مشخص شود اما درپروژه هرمز عملیات خاکی بر روی زمین آغاز شده و بیش از 4 کنسرسیوم در مناقصه ساخت این پالایشگاه شرکت کردند که بررسی فنی پیشنهادات آنها این هفته آغاز می شود.

جایگاه های گاز طبیعی و بخش خصوصی

معاون وزیر نفت اضافه کرد: به تازگی سیاستهایی برای تشویق بخش خصوصی به منظور تاسیس جایگاه در نظرگرفته شده که با اجرای آن دولت اعتبار لازم برای واردات تجهیزات را به صورت نقدی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد .

وی اضافه کرد: تاکنون 15 جایگاه تک منظوره عرضه گاز طبیعی توسط بخش خصوصی ایجاد شده که تا پایان سال این تعداد به 25 می رسد.

بازگشت اساسنامه و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی

نعمت زاده درپاسخ به سئوال مهر مبنی براینکه آیا با بازگشت اساسنامه 4 شرکت تابع وزارت نفت از دولت به این وزارتخانه وزارت نفت، فعالیت شرکت پالایش و پخش دچار تغییر می شود، تصریح کرد: وزیری هامانه وزیر سابق نفت به یکپارچه شدن شرکت های اصلی وزارت نفت اعتقاد داشت در صورتی که من با اقدام وزیر کنونی نفت نوذری موافق هستم زیرا این شرکتها باید به صورت مستقل اداره شوند.

به گفته معاون وزیرنفت، دلیل دیگر برای بازپس گیری اساسنامه ، تغییرات کوچکی است که باید در این اساسنامه صورت گیرد، زیرا این اساسنامه در یک سال و نیم پیش تهیه شده بود در صورتی که پس از آن قوانین جدیدی همانند اصل 44 به تصویب رسید.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اضافه کرد: درنتیجه لازم است این اساسنامه ارجاع شده و با قانون اصل 44 مطابقت داده شود، به عبارتی تصدی گری دولت در آن کاهش یابد.

افزایش سهمیه خودروهای دیزلی به طور پیمایشی

نعمت زاده از اختصاص سوخت بیشتر به خودروهای پیمایشی خبر داد و تصریح کرد: هدف دولت این است که میزان استفاده از خودروهای دیزلی بیشتر شود. به همین دلیل طرحی پیشنهاد شده که براساس آن، این خودروها هرچقدر مسیر بپیمایند سوخت بیشتری دریافت کنند که این پیشنهاد در ستاد تبصره 13 درحال بررسی است.

مشارکت ایران در ساخت پالایشگاه

وی درباره مشارکت ایران برای ساخت پالایشگاه در خارج از کشور گفت: ایران 25 درصد از سهمیه یک پالایشگاه در هندوستان را دارا بود که سهام آن متعلق به شرکت نیکو است اما سهام ایران در پالایشگاه آفریقای جنوبی و کره جنوبی واگذار شد.

نعمت زاده اضافه کرد: درحال حاضر ایران در کشورهای اندونزی، مالزی و سوریه درحال ساخت پالایشگاه به صورت مشارکتی است.

طرح نکا- جاسک

معاون وزیر نفت درباره طرح نکا- جاسک نیز گفت: مشاور این طرح انتخاب شده و درحال مطالعات مسیریابی و طراحی خط است و پیشش بینی می شود اجرای این عملیات 6 ماه به طول انجامد.

کارتهای سوخت المثنی

همچنین مدیرسامانه کارت هوشمند سوخت درحاشیه گفتگوی مطبوعاتی معاون وزیر نفت خبر از توزیع وسیع کارتهای هوشمند سوخت المثنی خبر داد و درباره به طول انجامیدن این کار گفت: دریافت مشخصات خودروهای آژانس و مسافربرها قبل ازشخصی سازی کارتها و گم شدن تعداد زیادی کارت هوشمند در آغاز سهمیه بندی از مهمترین دلایل تعویق در صدور و توزیع کارت های المثنی محسوب می شود.

ناصر سجادی اضافه کرد: از ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین تاکنون 950 هزار کارت سوخت المثنی و جدید در 70 روز صادر شده است.

سجادی اضافه کرد: ظرف دو تا سه هفته آینده با توزیع کارتهای سوخت صادر شده ، دیگر مسئله ای در مورد کارت هوشمند سوخت وجود نخواهد داشت.