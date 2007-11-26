"نمایش" در دو شماره آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه "نمایش" در ابتدا با سرمقاله، گفتگو با مجید سرسنگی دبیر بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر، متن میزگردی درباره تئاتر تجربی و نگاه ویژه به بازیگری آغاز می شود.
این پرونده شامل مطالبی است چون گفتگو با جعفر والی، اسطوره بازیگر تسخیر شده، بازیگر حرفهای و بدیهه، میزگرد درباره بازیگری، بازیگری و نشانهشناسی، مضحکه یعنی بیومکانیک، هنرپیشه بی ناسازه، نگاهی به تجربیات و پرفورمنسهای استلارک، گفتگوی کلویی ولتمن با لوبا کاریسون، نظرخواهی از هنرمندان درباره بازیگری، گامهای نخستین در پرورش توان بازیگری، ماهیت بازیگری و همچنین نقد و بررسی نمایشنامه "زندگی در تئاتر" نوشته دیوید ممت.
نگاهی به نمایشهای "کوارتت"، "پردهها از راه میرسند" و "آیا تو تا به حال عاشق بودهای روژانو؟"، مطالبی درباره از بازی تا بازیگری یک نمایش واقعی، افسانهها و اقتباس برای نمایش کودکان، در جستجوی رویکردهای پستمدرنیستی، بدبینیهای ابزورد حکم زنگ ناقوس را دارند و در نهایت نگاهی گذرا به بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر، گزارش سیزدهمین جشنواره آئینی سنتی، با مجله "نمایش" و بخش رویدادهای تئاتر به مطالب این شماره پایان می دهند.
شماره 97 و 98 ماهنامه تخصصی تئاتر "نمایش" به صاحب امتیازی انجمن نمایش، مدیر مسئولی مجید سرسنگی و سردبیری محمدحسین ناصربخت در 96 صفحه با قیمت 800 تومان در دسترس علاقمندان است.
