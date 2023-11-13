کشف بیش از ۶۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی در سطح استان و به‌منظور برخورد قاطع و بی‌امان پلیس با هنجارشکنان طرح عملیات مشترک طی ۲۴ ساعت گذشته به‌صورت ضربتی در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح و پس از شناسایی نشانگاه‌های آلوده مأموران موفق به کشف ۶۲۸ کیلو و ۴۵۸ گرم انواع مواد مخدر در سطح استان شده که دراین‌رابطه ۴۵ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: در تعاقب این طرح تعداد ۷۱ قبضه انواع سلاح شکاری و جنگی به همراه ۳۴۳ عدد فشنگ کشف و دراین‌رابطه ۴۹ نفر دستگیر شده است.

سردار الهی با اشاره به دستگیری ۳۴ سارق و کشف ۵۵ فقره انواع سرقت در سطح استان، افزود: تعداد ۱۲ دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت مسروقه در این طرح کشف شده است.