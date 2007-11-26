به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی اعلام کرد: این تفاهم نامه که به امضای دکتر ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی و سید حسن ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم رسیده است با هدف همکاری مشترک برای بازشناسی و بررسی عوامل و زمینه های بروز آسیب های اجتماعی و ترسیم راهکارهای مناسب، پیشگیری و مقابله را بر اساس تعالیم جامع اسلامی در این حوزه تسهیل خواهد کرد.

بر اساس این تفاهم نامه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دوره های آموزشی کوتاه مدت، بلند مدت و حضوری و نیمه حضوری را برای مربیان و کارشناسان سازمان بهزیستی برگزار و در طول سال، ایام و مناسبت های مذهبی و انقلابی هم مبلغان مذهبی به مراکز مورد نظر سازمان بهزیستی اعزام می کند.

همچنین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ارسال محصولات فرهنگی متناسب با نیازهای اعلام شده از سوی بهزیستی، با سازمان بهزیستی برای برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی - آموزشی متناسب با ماموریت های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همکاری خواهد کرد.

بخش دیگر این همکاری ها اجرای پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی در قالب پایان نامه و طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی در حوزه وظایف تخصصی سازمان بهزیستی است.

همچنین برگزاری نمایشگاه کتاب و عرضه و توزیع محصولات فرهنگی دفتر تبلیغات در مراکز بهزیستی و نیز فراهم کردن زمینه حضور مبلغان این دفتر در طول سال و ایام و مناسبت های مذهبی و انقلابی در مراکز بهزیستی مهم از دیگر همکاری های این تفاهم نامه است.

بر اساس این تفاهم نامه سازمان بهزیستی نیز دوره های ویژه آموزشی کاربردی برای آشنایی اساتید، کارشناسان فرهنگی و مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی به منظور آشنایی با برنامه ها و فعالیت های تخصصی سازمان بهزیستی در عرصه های مختلف به ویژه برنامه های پیشگیری و ساماندهی آسیب های اجتماعی برگزار می کند.