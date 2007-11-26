به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آراض ضیایی بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی چگونگی رسیدگی به نامه‌های ریاست جمهوری در دور دوم سفرهای استانی افزود: رسیدگی به نامه‌ های مردم در دور دوم به دو قسمت قبل از سفر، حین و بعد از سفر تقسیم می‌ شود.

وی ادامه داد: در این طرح، فرم‌هایی که توسط فرمانداری و استانداری تهیه شده در اختیار پست قرار داده می‌شود تا بین کسانی که می ‌خواهند به رئیس جمهور نامه بنویسند، توزیع شود.

ضیایی با اشاره به اینکه این طرح برای ساماندهی رسیدگی به نامه‌ ها طراحی شده است، افزود: افرادی که می‌خواهند برای رئیس جمهور نامه بنویسند باید فرم ‌های مربوطه را قبل از سفر رئیس جمهور به استان تهیه و پس از پر کردن دوباره به پست تحویل دهند.

فرماندار زنجان با اشاره به اینکه در فرمانداری‌ ها، ستاد پالایش نامه‌ها تشکیل خواهد شد، بیان داشت: نامه ‌های ارسال شده بر اساس موضوع تفکیک و دسته ‌بندی می‌شود.

ضیائی در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به نامه ‌ها در دور دوم بر عکس دور اول سفر ریاست جمهوری در شهرستان ‌ها خواهد بود، عنوان کرد: برای پیگیری و اقدام به شکایات و درخواست‌ ها‌یی که توسط مردم نوشته شده است در شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها اقدام می‌شود و در صورت نیاز به استانداری و یا مراجع بالاتر ارجاع خواهد شد.

ضیایی اطلاع‌ رسانی در این خصوص را بسیار مهم و ضروری دانست و ادامه داد: اطلا‌ع ‌رسانی باید طوری دقیق و گسترده باشد که حتی کسی که در دورترین نقطه روستاهای استان زندگی می‌ کند از این برنامه آگاه و مطلع شوند.

رئیس دفتر ارزشیابی، بازرسی و پاسخگویی به‌ شکایات مردمی استانداری زنجان نیز در این جلسه عنوان کرد: تعداد 200 هزار و 174 نامه مردمی در دور اول سفر ریاست جمهوری در سطح استان زنجان جمع آوری شد.

علی جعفری خاطرنشان کرد: این نامه‌ ها پس ‌از تفکیک جهت رسیدگی بین ‪ ۱۴۶‬دستگاه توزیع شد.

وی یادآورشد: از مجموع نامه ‌های مردمی به 136هزار فقره پاسخ مثبت و29 هزار و 500 فقره نیز پاسخ منفی داده شد.

جعفری ادامه داد: چهار هزار و 534 فقره نامه در دست اقدام است و 17هزار و 534 نامه نیز غیرقابل اقدام بود.

وی ادامه داد: بقیه نامه‌ها نیز مربوط به برنامه‌های استانی بوده که جهت بررسی به وزارتخانه‌های مربوطه ارجاع داده شده است.

جعفری بابیان اینکه تاکنون بیش از 630 میلیارد ریال برای تحقق نامه‌های مردمی سفر رئیس جمهور، هزینه شده است افزود: ‪ ۶۷‬ میلیارد ریال از مجموع این مبلغ مربوط به اعتبارات پرداختی بلاعوض بوده است.