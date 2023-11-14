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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۷

به مناسبت سی و یکمین هفته کتاب؛

۱۰عنوان کتاب در حوزه پروین‌شناسی رونمایی می‌شود

۱۰عنوان کتاب در حوزه پروین‌شناسی رونمایی می‌شود

۱۰عنوان کتاب در حوزه پروین شناسی به مناسبت سی و یکمین هفته کتاب در اولین همایش بین اللملی پروین اعتصامی رونمایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ عنوان کتاب در حوزه پروین شناسی به مناسبت فرا رسیدن سی و یکمین هفته کتاب در اولین همایش بین اللملی پروین اعتصامی رونمایی می‌شوند.

اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی به‌عنوان برنامه مشترک بنیاد ادبی استاد شهریار و دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

جواد وندنوروز رئیس بنیاد ادبی استاد شهریار با اعلام این خبر گفت: تاکنون ۴۲۰ مقاله به دبیر خانه این همایش رسیده است که در بخش بین الملل نیز شاهد ارسال مقالاتی از کشور پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، هندوستان هستیم که پس از داوری، در کتاب مجموعه مقالات همایش به چاپ می‌رسد.

رئیس ستاد اجرایی اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی افزود: در این همایش ۱۰ عنوان کتاب در حوزه پروین شناسی رونمایی می‌شود. همچنین کتاب ارج نامه پروین اعتصامی که مجموعه یادداشت‌های استادان دانشگاه‌های کشور در حوزه پروین شناسی است در این همایش رونمایی می‌شود.

اولین همایش بین المللی پروین اعتصامی روز چهارشنبه ۲۴ آبان به میزبانی بنیاد ادبی استاد شهریار و دانشگاه علامه طباطبایی در محل دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5938173

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