به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سی و یکمین دوره هفته کتاب طرح عضویت رایگان و و بخشودگی جرایم دیرکرد بازگشت منابع در کتابخانههای عمومی سراسر کشور اجرا میشود.
علاقهمندان از امروز سهشنبه ۲۳ تا پنجشنبه ۲۵ آبان فرصت دارند با مراجعه به سامانه سامان و پرتالهای کتابخانهای و دریافت کد تخفیف عضویت رایگان، به عضویت کتابخانه مورد نظر خود درآیند.
همچنین اعتبار کدهای تخفیف عضویت رایگان تا فردا چهارشنبه ۲۴ آذر است و فهرست پرتال کتابخانههای عمومی در سامانه مدیریت کتابخانههای عمومی نیز در نشانی www.samanpl.ir در دسترس است.
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