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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۹

در طول هفته کتاب؛

طرح عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی اجرا می‌شود

طرح عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی اجرا می‌شود

همزمان با آغاز سی و یکمین دوره هفته کتاب طرح عضویت رایگان و و بخشودگی جرایم دیرکرد بازگشت منابع در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سی و یکمین دوره هفته کتاب طرح عضویت رایگان و و بخشودگی جرایم دیرکرد بازگشت منابع در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان از امروز سه‌شنبه ۲۳ تا پنجشنبه ۲۵ آبان فرصت دارند با مراجعه به سامانه سامان و پرتال‌های کتابخانه‌ای و دریافت کد تخفیف عضویت رایگان، به عضویت کتابخانه مورد نظر خود درآیند.

همچنین اعتبار کدهای تخفیف عضویت رایگان تا فردا چهارشنبه ۲۴ آذر است و فهرست پرتال کتابخانه‌های عمومی در سامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی نیز در نشانی www.samanpl.ir در دسترس است.

کد مطلب 5938180

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    نظرات

    • نسترن مرادی IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      1 1
      پاسخ
      من می‌خواهم در کتابخانه عضو شوم

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