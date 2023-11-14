به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سی و یکمین دوره هفته کتاب طرح عضویت رایگان و و بخشودگی جرایم دیرکرد بازگشت منابع در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان از امروز سه‌شنبه ۲۳ تا پنجشنبه ۲۵ آبان فرصت دارند با مراجعه به سامانه سامان و پرتال‌های کتابخانه‌ای و دریافت کد تخفیف عضویت رایگان، به عضویت کتابخانه مورد نظر خود درآیند.

همچنین اعتبار کدهای تخفیف عضویت رایگان تا فردا چهارشنبه ۲۴ آذر است و فهرست پرتال کتابخانه‌های عمومی در سامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی نیز در نشانی www.samanpl.ir در دسترس است.