به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در گروه حماسه و دفاع شبکه اول تهیه میشود و داستان آن در زمان جنگ تحمیلی روایت میشود. گروهی از رزمندگان عملیات نفوذ در عمق را ساماندهی میکنند و در این عملیات بسیاری از آنان شهید یا مفقود میشوند. آخرین بازمانده عملیات رازی در سینه دارد که پس از گذشت 24 سال میخواهد آن را افشا کند.
"نشانی از نیل" را موسسه فرهنگی هنری شاهد تهیه میکند و زهرا دهقان، بابک انصاری، سپیده پهلوانزاده، گلاره عباسی و ... دیگر بازیگران آن هستند. این فیلم از اول آذرماه در تهران کلید خورده و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده کار تصویربرداری آن 35 روز به طول می انجامد.
دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "نشانی از نیل" عبارتند از مجری طرح: منوچهر فضلی، مدیر تولید: مریم طالبی، تصویربردار: رسول احدی، صدابردار: کریم کاشانی، طراح گریم: مصطفی رازی و مدیر پروژه: ناصر دهقانی.
ـ زندگینامه شهید کشوری در فیلم تلویزیونی"ققنوس" به نمایش درمیآید. این فیلم تلویزیونی را حسین قاسمی جامی در گروه تلویزیونی شاهد کارگردانی کرده و به روایت زندگی شهید کشوری از خلبانان دوران دفاع مقدس میپردازد که پس از شرکت در عملیاتهای مختلف سرانجام مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفته و به شهادت میرسد.
در فیلم 90 دقیقهای "ققنوس" بازیگرانی چون سیدجواد هاشمی، محمد جوزانی، حسین برزیده، حسین خانیبیک، زهره صفوی و مینا نوروزی به ایفای نقش پرداختهاند. این فیلم 15 آذرماه مصادف با سالروز شهادت شهید کشوری از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
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