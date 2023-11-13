به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، به گفته محققان، تغییرات در میکروبیوم روده ناشی از حساسیت غذایی میتواند بر سیستم قلبی عروقی فرد تأثیر بگذارد.
آلرژی غذایی با حساسیت غذایی متفاوت است. آلرژیهای غذایی بر سیستم ایمنی بدن تأثیر میگذارند و حساسیتهای غذایی دستگاه گوارش را درگیر میکنند.
در یک مطالعه جدید، محققان گزارش کردند افرادی که به شیر گاو (عدم تحمل لاکتوز) و سایر آلرژنهای غذایی رایج حساسیت غذایی دارند، ممکن است در معرض خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی عروقی باشند.
در این مطالعه، در مجموع ۵۳۷۴ شرکت کننده توسط محققان برای بیش از یک دهه پیگیری شدند تا تعیین شود آیا حساسیتهای غذایی میتواند به بیماریهای قلبی عروقی منجر شود یا خیر.
مطالعات قبلی نشان دادهاند که برخی از آلرژیهای غذایی با خطرات بالاتر بیماری قلبی مرتبط است، اما حساسیتهای غذایی (عدم تحمل غذایی) قبلاً بهعنوان عوامل مؤثر در بیماریهای قلبی عروقی شناسایی نشده بود.
محققان پی بردند حساسیت به حداقل یک غذا به طور قابل توجهی با مرگ و میر قلبی عروقی مرتبط بود.
محققان گزارش کردند که شیر گاو بیشترین ارتباط را دارد. یکی از دلایل ممکن است این باشد که اکثر مردم شیر گاو را در مقادیر بیشتری در رژیم غذایی روزانه خود مصرف میکنند.
محققان خاطرنشان کردند که افزایش خطر ناشی از حساسیت غذایی میتواند با خطرات ناشی از سیگار کشیدن، دیابت و آرتریت روماتوئید قابل مقایسه باشد.
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