محدودیتهای اعزام به حج مسلمانان چین

به گزارش خبرگزاری مهر، این تارنمای اینترنتی در گزارشی به نقل از یک بانوی مسلمان چینی می نویسد : مسلمانان چین در صورتی می‌ توانند به مناسک حج اعزام شوند که ابتدا یک تعهدنامه 5 بندی را امضا کنند.

به دنبال آغاز فشارهای سیاسی به مسلمانان این کشور در جهت انجام شعائر مذهبی و ایجاد روابط با کشورهای مسلمانان از سال 2004، در سال جاری دولت چین در اقدامی بی ‌سابقه از سفر بسیاری از مسلمانان به مکه مکرمه ممانعت به عمل آورده است.



یک استاد دانشگاه چین در این باره می گوید : مسئولان حکومتی چین تا کنون دلایل عدم اجازه سفر مسلمانان به مکه را اعلام نکرده و این امر را از اسرار حکومتی عنوان کردند.



این استاد دانشگاه که بانوی مسلمان چینی است و از اعلام نامش خودداری کرد، افزود : در سال جاری حکومت چین از بیم آن که مسلمانان طی سفرشان به مکه فشارهای وارده بر مسلمانان در این کشور را فاش کرده و چهره چین در جهان را تخریب کنند امسال از رفتن مسلمانان به مکه جلوگیری می‌ کند.



این بانوی مسلمان چینی همچنین عنوان کرد : مسلمانان چینی در صورتی می‌توانند مناسک حج را به جای آوردند که ابتدا یک تعهدنامه 5 بندی را امضا کرده و سپس برای سفر به مکه اقدام کنند.



وی افزود : عدم ارتباط با موسسه های دینی و مذهبی بزرگ و عدم شرکت در مجامع ضد حکومت چین برخی از بندهای این تعهد نامه اند.