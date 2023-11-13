اجرای طرح پاکسازی شهر همدان از وجود معتادان متجاهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی در تشریح این خبر گفت: از آنجایی که یکی از دغدغه‌ها و مطالبه مردمی در حوزه امنیت اجتماعی، جمع آوری معتادان متجاهر و پاکسازی اماکن عمومی و تفرجگاه‌های در سطح شهر همدان می‌باشد، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان روز گذشته با همکاری انتظامی شهرستان همدان اقدام به اجرای طرح پاکسازی سطح شهر و دستگیری معتادان متجاهر کردند.

وی افزود: در این طرح تعداد ۷۲ نفر دستگیر و پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ تحویل داده شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایان گفت: جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک اولویت مأموریتی اصلی در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دارد که در این راستا توفیقات قابل توجهی حاصل شده است و موجب رضایت شهروندان شده است.