ایران یک وزنه مهم و تاثیرگذار در تعاملات جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار حسن رستگار پناه عصر امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که نظام اسلامی ایران در بهترین شرایط در هممه ابعاد قرار دارد افزود: ایران یکی ‌از با ثبات ‌ترین و مقتدرترین کشورهای جهان است و در نقطه مقابل، دولتهای غربی در اوج تنش های داخلی و خارجی قرار دارند.

وی ادامه داد: غرب امروز در جایگاه اضمحلال و سقوط قرار گرفته و چاره ای جز تمکین در برابر خواسته های بحق ایران ندارد.

سردار رستگار پناه با تاکید بر این که ملت ایران توانسته با روحیه بسیجی غرب را با شکست مواجه کند یادآور شد: در مقطعی کوتاه، غرب در تحمیل سیاست های خود در زمینه انرژی هسته ای موفق شد اما با استقامت و پایداری و بسیجیی عمل کردن دولت، ملت ایران آنان را شکست داد و با اقتدار به پیش رفت.

مشاور ستاد فرماندهی کل قوا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آینده اجلاس آناپولیس گفت: تصمیم گیری در خصوص ملت فلسطین بدون توجه به خواسته های مشروع آنان محکوم به شکست است.

رستگار پناه با اشاره به سابقه تلاشهای دولتهای استکبار برای استعمار کشورهای جهان یادآور شد: دیگر دوران تعین تکلیف برای یک کشور توسط دولتی دیگرگذشته است.

وی همچنین در ادامه درباره اسلام‌هراسی غربی‌ها و سیاست محدودکردن مسلمانان در جهان بیان داشت: امروز غرب نابودی خود را در رشد مبانی سیاسی اسلام می ‌بیند و برای مقابله با آن دست به‌ هر توطئه و دسیسه ‌ای می‌زند.