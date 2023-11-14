۶ هزار همدانی مجوز کسب و کار دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی مهر در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی فعال در مجموعه فنی و حرفه‌ای شهر همدان با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی وحرفه ای گفت: کارآفرینی همراه با مهارت آموزی نیاز و اولویت امروز جامعه است و باید در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه تلاش کرد.

وی ادامه داد: حضور جوانان فعال در مرکز آموزش فنی وحرفه ای و تولیدات این واحدها قابل تقدیر است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری همدان با اشاره به اینکه راه اندازی کسب وکارها با اولویت آموزش و نیازهای روز جامعه باشد تا بتواند به نتیجه برسد، اظهار کرد: با توجه به فعالیت و عملکرد خوب واحدهای فنی و حرفه‌ای، استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ برای حمایت از واحدهای فعال فنی و حرفه‌ای را پیگیری می‌کنیم.

ربانی مهر خاطرنشان کرد: کارآفرینی و مهارت آموزی دو اولویت بسیار مهم امروز جامعه است که باید به صورت ویژه دیده شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه فضای خوب حمایت از کسب وکارها باعث شد که ۶ هزار نفر در شهر همدان در نیمه اول سال جاری از درگاه ملی مجوزها موفق به گرفتن مجوز شدند، اظهار کرد: این فرصت را برای اشتغالزایی و افزایش تولید باید قدر بدانیم