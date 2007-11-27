ضرورت وجود پرستاران زن در تیم های اضطراری نجات

اعظم گیوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود پرستاران زن در تیم های اضطراری امداد و نجات باعث احساس امنیت در مصدومان خانم می شود.

وی همچنین، حضور پرستاران زن برای کمک رسانی به مصدومان کودک را ضروری خواند و گفت: من همواره بر این اصل معتقدم که پرستاران زن می توانند کمک رسان بهتری به زنان و کودکان مصدوم باشند.

رئیس دفتر پرستاری وزارت بهداشت، در عین حال عدم حضور پرستار زن در آمبولانس های اورژانس را برگرفته از موقعیت فرهنگی حاکم بر جامعه دانست و افزود: در حال حاضر مشغول مطالعه بر روی این موضوع هستیم تا بتوان راهکاری ارائه داد.

گیوری ادامه داد: پیشنهاد ما این است که از حضور پرستاران زن در مواقع بحرانی مثل زلزله و... در عملیات های امداد و نجات استفاده شود.

وی تصریح کرد: این مسئله به اثبات رسیده که حضور پرستار زن برای نجات مصدوم زن، از نظر روحی و عاطفی به مراتب تاثیرگذارتر از نیروهای مرد است.