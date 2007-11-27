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۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر تاکید شد:

ضرورت وجود پرستاران زن در تیم های اضطراری نجات

ضرورت وجود پرستاران زن در تیم های اضطراری نجات

رئیس دفتر پرستاری وزارت بهداشت، بر حضور پرستاران زن در تیم های اضطراری نجات تاکید کرد.

اعظم گیوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود پرستاران زن در تیم های اضطراری امداد و نجات باعث احساس امنیت در مصدومان خانم می شود.

وی همچنین، حضور پرستاران زن برای کمک رسانی به مصدومان کودک را ضروری خواند و گفت: من همواره بر این اصل معتقدم که پرستاران زن می توانند کمک رسان بهتری به زنان و کودکان مصدوم باشند.

رئیس دفتر پرستاری وزارت بهداشت، در عین حال عدم حضور پرستار زن در آمبولانس های اورژانس را برگرفته از موقعیت فرهنگی حاکم بر جامعه دانست و افزود: در حال حاضر مشغول مطالعه بر روی این موضوع هستیم تا بتوان راهکاری ارائه داد.

گیوری ادامه داد: پیشنهاد ما این است که از حضور پرستاران زن در مواقع بحرانی مثل زلزله و... در عملیات های امداد و نجات استفاده شود.

وی تصریح کرد: این مسئله به اثبات رسیده که حضور پرستار زن برای نجات مصدوم زن، از نظر روحی و عاطفی به مراتب تاثیرگذارتر از نیروهای مرد است.

کد مطلب 593830

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