اجرای طرح کرامت در محلات شهر همدان/ مشکلات رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مخفی شامگاه دوشنبه در جمع اهالی و نمازگزاران مسجد ولیعصر (عج) کوی منوچهری گفت: این روزها شاهد جنایت و عیان شدن ماهیت پلید رژیم صهیونیست هستیم که به یاری خدا و با اتحاد کشورهای مسلمان طبق فرمایش مقام معظم رهبری ان شالله شاهد اضمحلال و ریشه کنی رژیم غاصب صهیونیسم باشیم.
وی ادامه داد: در راستای سیاستهای دولت مردمی پیگیر حل مشکلات در محلات و مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، هستیم.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه مسجد باید محور خدمت، وحدت، حل مشکلات مردم و مرکز ثقل یک محله باشد، اظهار کرد: در طرح مسجد محور خدمت مشکلات محلات از قبل بررسی و احصا میشود، سپس ضمن تشکیل کارگروهی در فرمانداری و پیگیری موضوع با مدیران ذیربط در مساجد حضور مییابیم که نتایج خوبی به دنبال داشته است.
مخفی خاطرنشان کرد: طرح بزرگ انتقال آب به همدان با پیگیری و کار جهادی استاندار همدان و مدیران ذیربط اکنون تکمیل و ۱۳۰۰ لیتر در ثانیه آب به همدان منتقل میشود.
وی تاکید کرد: برکات بسیج در حوزههای مختلف امنیت، فرهنگ و خدمت رسانی به مردم قابل توجه است.
فرماندار همدان در این راستا به اجرای طرحهایی در مناطق همدان اشاره کرد و گفت: در طرح کرامت محلات به طور ویژه رفع مشکلات در مناطقی از شهر مورد پیگیری واقع میشود.
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