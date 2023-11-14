برگزاری نمایشگاه کتاب در نهاوند/ دو کتاب رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد معصومی سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان نهاوند عنوان کرد: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در اقناع سازی و فرهنگسازی فرزندآوری دارند

وی با اشاره به اینکه فرزندآوری مسئله مهم و یک شاخص فرهنگی محسوب می‌شود و متأسفانه تمایل به فرزندآوری کاهش یافته که باید دلایل و عوامل آن بررسی شود، تصریح کرد: رسانه‌ها آئینه تمام نمای جامعه هستند، جهان امروز جهان تصویر است و رسانه‌ها یکی از ارکان مهم و غیر قابل انکار جامعه و آئینه تمام نمای جامعه هستند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند با اشاره به افتتاح نمایشگاه کتاب گفت: در هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتابی با حدود بیش از ۲ هزار کتاب و با ۵۰ درصد تخفیف در میدان سردار سلیمانی افتتاح خواهد شد.

معصومی ضمن تشکر از ناشرین کتاب در شهرستان نهاوند افزود: در هفته کتاب و کتابخوانی آئین رونمایی از کتب دو مؤلف نهاوندی روز پنجشنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۰ صبح در محل خانه امید بازنشستگان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند و سازمان بازنشستگان استان همدان انجام خواهد شد.