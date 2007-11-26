تفکر بسیجی می تواند معضل فساد اقتصادی را حل کند

دکتر الهام امین زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه گفت: نقطه قوت و قدرت بسیج، پایگاه مردمی و ماهیت اسلامی آن است و قطعا چالش و آسیبی که می تواند بسیج را ضعیف کند، جدایی از مردم است.

وی افزود: مولفه های مهم تفکر بسیجی عبارتند از " اسلامی بودن، مردمی بودن، مبارز بودن و کمال طلب بودن" و نباید بسیج را صرفا در ابعاد نظامی و دفاعی خلاصه کرد، نگاه بسیجی در همه ابعاد و عرصه های جامعه، قابل تداوم و اجرا است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد:بسیج می تواند جهشی عظیم در توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کند و به عنوان حد فاصل مردم و حکومت، عمل کند.

امین زاده گفت: هیچ قدرتی قادر به توقف و اضمحلال تفکر بسیجی نیست و بسیج شجره طیبه ای است که مختص نظام جمهوری اسلامی است.