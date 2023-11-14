علی حمیدی منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات شورای جهادی شهرستان بجنورد اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، چهارمین دوره انتخابات شورای جهادی شهرستان بجنورد در روز پنج شنبه ۲۵ آبان ماه برگزار می‌شود.

مسؤول بسیج سازندگی شهرستان بجنورد در ادامه خاطرنشان کرد: شورای جهادی به عنوان مجموعه‌ای تصمیم گیر و تصمیم ساز در عملیات‌های جهادی فعالیت دارد که از سوی مسؤولان گروه‌های جهادی به صورت انتخابات و در کارگروه‌های متنوع تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دوره اخیر ابوالفضل طراوتی مسؤولیت این مجمع را برعهده داشته است، خاطرنشان کرد: حضور نماینده تمامی گروه‌های جهادی از بخش‌های مختلف باعث می‌شود تا شاهد فعالیت و پویایی شورای جهادی در سطح شهرستان باشیم.

حمیدی منش در انتها گفت: شورای جهادی شهرستان بجنورد پس از انتخابات و مشخص شدن نتایج مربوط به آن فعالیت خود را برای دوره چهارم آغاز می‌کند.