روش های افزایش کتاب خوان های جامعه/گردشگری کتاب ایجاد کنیم

محمد حسین فروتنی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: پرورش و تربیت خواندن از روزهای اول زندگی و کودکی و در محیط خانه و خانواده شروع می‌شود و تا آخرین مراحل و عالی‌ترین تحصیلات دانشگاهی ادامه پیدا می‌کند.

مدیر کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه پدران و مادران باید عادت کتابخوانی را در فرزندان خود بوجود آورده و همچنین مربیان تربیتی نیز در این زمینه آموزش دهند، گفت: البته اگر این آموزش توسط رسانه‌های همگانی باشد تاثیر بیشتری دربرخواهد داشت.

فروتنی افزود: دنیای بزرگ و شگفت‌انگیز کتاب و کتابخوانی به گروه خاصی و ویژه‌ای تعلق نداشته و مطالعه و کتابخوانی باید به عنوان یک نیاز و احساس دایمی لازم و روزانه در میان عموم مردم و جوانان رایج و مطرح باشد.

وضعیت کتابخوانی مطلوب نیست

وی با اشاره به اینکه وضعیت کتابخوانی در کشور ما مطلوب نیست و بارها مقام معظم رهبری ناراحتی خود را از این مسأله ابراز کرده‌اند؛ بیان کرد: اگر دغدغه ایشان برای ما مهم است باید تغییری در وضعیت مطالعه خود به وجود آوریم.

مدیر کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه کتاب و کتابخوانی موجب پیشرفت جامعه در زمینه‌های مختلف از جمله فناوری، اقتصادی و اجتماعی می‌شود، گفت: متأسفانه بسیاری از افراد این مهم را نادیده گرفته و وقت خود را صرف کتابخوانی و ارتقای خود و جامعه نمی‌کنند.

فروتنی ادامه داد: با خواندن کتاب استرس را از خود دور می‌کنیم و این تاثیر بر مغز بیش از گوش کردن به موسیقی و یا پیاده‌روی است.

اشاره به مزایای انس با کتاب

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که حافظه نیز با خواندن کتاب و یادآوری شخصیت‌های داستان و رویدادها و دیگر موارد ارتقا می‌یابد و همچنین تصورات نیز با خواندن کتاب‌های تخیلی بهبود می‌یابند.

مدیر کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی خراسان جنوبی بیان کرد: از دیگر مزایای کتابخوانی می‌توان به پیشرفت مهارت‌های فکری، ساخت کلمات، بهبود مهارت‌های نگارشی و مهارت‌های ارتباطی اشاره کرد.

فروتنی با اشاره به روش‌هایی برای بهبود کتابخوانی در کودکان اظهار کرد: در وهله اول اتاق کودکان را با کتاب پر کنید چرا که کودکان با کتاب‌هایی که در اطرافشان وجود دارد رشد می‌کنند و یاد می‌گیرند که کتاب بهترین دوست آنان بوده است.

وی با بیان اینکه در گام دوم الگویی برای کودکان خود باشید و اجازه دهید آنان شما را در حین مطالعه کتاب ببینند تا دریابند که چقدر شما از خواندن کتاب‌ها و مجلات لذت می‌برید.

برگزیده جشنواره ملی مروجان نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال ۹۹ یادآور شد: سپس تجربه خواندن خود را با همکاران، دوستان و دانش‌آموزان به اشتراک بگذارید و به آنها بگویید که چه چیزی خوانده و چه چیزی از این متون آموخته‌اید.

کودکان را به خواندن کتاب به صورت دست جمعی تشویق کنید

فروتنی با بیان اینکه همچنین از دانش‌آموزان و کودکان بخواهید که دسته‌جمعی کتاب بخوانند، گفت: برای فرزندان خود گردش کتاب ایجاد کنید و از کتابخانه محلی، کتابخانه دانشگاه یا کتابفروشی بازدید کنید و البته موضوع چک کردن و یا خرید کتاب نیست بلکه مشاهده هزاران کتاب است.

وی یادآور شد: برای افزایش سران مطالعه به کتاب‌های صوتی گوش دهید و همچنین از نویسندگان را دعوت کنید چرا که فرزندان شما بچه‌ها تحت تاثیر صحبت‌های نویسنده قرار خواهند گرفت و احساس آنان در خواندن و نوشتن با صحبت با نویسنده ارتقا می‌یابد.

مدیر کانون تخصصی کتابخوانی خدمت رضوی خراسان جنوبی افزود: همچنین مکانی امن و راحت برای خواندن فراهم کنید چرا که فضای ایمن و راحت موجب تشویق خوانندگان خواهد شد.

مزایای کتاب کاغذی نسبت به کتاب الکترونیک

فروتنی در پاسخ به این سوال که آیا کتاب‌های الکترونیکی بهتر است یا کتاب‌های کاغذی بیان کرد: جست‌وجوی کتاب در کتابخانه‌ها تجربه بهتری برای افراد نسبت به جست‌وجوی کتاب به صورت آنلاین ایجاد می‌کند.

وی افزود: دسترسی به صفحات مختلف کتاب کاغذی بسیار راحت‌تر از کتاب الکترونیکی بوده و پرش صفحه در این کتاب‌ها نداریم و به راحتی خط خود را در هنگام خواندن پیدا می‌کنیم.

وی با اشاره برگزیده بخش شعر اولین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری با موضوع دغدغه‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: همچنین در کتاب‌های کاغذی امکان لمس واقعی کتاب در دست ایجاد می‌شود که بازخوردی بیش از کتاب الکترونیکی بر خواننده دارد و خواننده با دیدن مکان قرارگیری کلمات در صفحات تمرکز بیشتری نسبت به کتاب‌های الکترونیکی خواهد داشت و مطالب بهتر و بیشتر در حافظه افراد باقی خواهند ماند.

فروتنی بیان کرد: کتاب چاپی در مقایسه با کتاب‌های الکترونیکی تاثیر بدی بر روی چشم ندارند و همچنین افراد کتاب‌های کاغذی خود را به راحتی به دیگران امانت می‌دهند.

مسابقات کتابخوانی ترویج یابد

وی در زمینه راه‌ها و شیوه‌های ترغیب به کتاب و کتاب خوانی در جامعه یادآور شد: برگزاری مسابقات کتابخوانی و خلاصه‌نویسی کتاب‌ها می‌توانند گرایش افراد را به مطالعه منجر کند و البته این گونه مسابقات باید از روی اصول و سنجیده برگزار شود.

مدیرکانون کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی خراسان جنوبی ادامه داد: می‌توان با گزیده‌نویسی و خلاصه‌سازی تعدادی از کتب حجیم و قطور مردم را به مطالعه ترغیب کرد که اغلب به خاطر گرفتاری و نداشتن فرصت کافی از مطالعه باز می‌ماند.