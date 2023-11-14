۵ مصدوم زمین لرزه «شوط» مداوا و ترخیص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رضازاده در این زمینه افزود: با وقوع زمین لرزه ۴.۳ ریشتری ساعت شب گذشته در شهرستان شوط پنج نفر در حین فرار دچار آسیب‌های ترومایی شده بودند.

وی اضافه کرد: سه نفر از مصدومان با شکایت شکستگی آرنج، شکستگی کف پا و احتمال شکستگی استخوان ران به بیمارستان شوط مراجعه کرده و ۲ نفر مصدوم نیز با شکایت آسیب بافت نرم به بیمارستان ماکو مراجعه و بعد از اقدامات درمانی ترخیص شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی با اشاره به آمادگی مراکز درمانی اظهار کرد: تمامی مراکز درمانی و اورژانس شوط، پلدشت، ماکو، چایپاره، چالدران و سلماس در شب گذشته در حالت آماده باش قرار داشتند که در صورت وقوع زمین لرزه دیگر یا مراجعه مصدومان، اقدامات درمانی به سرعت انجام شود.

ساعت ۱۸:۲۸ دوشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق پنج‌کیلومتری شهرستان شوط را لرزاند.