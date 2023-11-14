نرخ بیکاری در دو سال اخیر کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دیدار با مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری در خرداد ماه سال گذشته، میزبان دور نخست سفر استانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بود که تاکنون ۴,۲۷۰ میلیارد تومان از مصوبات این سفر پرداخت شده است و انشاالله دو همت دیگر نیز، پیش از سفر رئیس جمهور محترم به این استان پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان چهارمحال و بختیاری در حوزه‌های مختلف، گفت: از آنجا که ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی در این استان وجود دارد، پرداخت تسهیلات خرد فراگیر جهت ارتقای این بخش‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است و به زودی بهره‌مندی از این اعتبارات محقق خواهد شد.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در ادامه بر لزوم توسعه همه جانبه استان‌ها تاکید کرد و بیان داشت: برای همه‌ی شهرستان‌ها اعتباری در نظر گرفته خواهد شد تا انشاالله همه مناطق کشور از این اعتبارات بهره‌مند شوند.

معاون اجرایی رئیس جمهور از رایزنی با بنگاه‌های اقتصادی فعال برای سرمایه‌گذاری در این استان خبر داد و گفت: به منظور معرفی و شرایط ویژه استان، جلسه‌ای با حضور استاندار، با ۷۰ بنگاه اقتصادی بزرگ برگزار گردیده تا این شرکت‌ها، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در صنایع و حوزه‌های مختلف را در استان فراهم آورند.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری ضمن تاکید بر لزوم توسعه مناطق محروم استان چهار محال و بختیاری، خاطرنشان کرد: به منظور بهسازی روستاهای مختلف استان، اعتباراتی افزون بر اعتبارات سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن، پرداخت خواهیم کرد تا گام مهمی برای توسعه این مناطق و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها برداشته شود.

محسن منصوری همچنین تاکید کرد: با توجه به حجم بالای پروژه‌های عمرانی ضروری است همه دستگاه‌ها و پیمانکاران به وظایف خود به‌درستی عمل کنند تا شاهد پیشرفت هرچه سریع‌تر و بهتر پروژه‌ها باشیم.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان مردم استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی و استاندار چهارمحال و بختیاری از اقدامات دولت سیزدهم تقدیر کرده و پیشنهادات و درخواست‌های خود را در حضور مهندس منصوری مطرح کردند.

همچنین نمایندگان مردم استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی گفتند: حجم مشکلات و مطالباتی که در استان وجود داشت، نشان از عدم پاسخگویی به این نیازها در دولت‌های گذشته بود که خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم، امید در میان مردم ایجاد شده است.

گفتنی است، بحث و بررسی در خصوص اقدامات انجام شده در استان چهار محال و بختیاری پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، به ویژه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، بهره‌برداری از بزرگترین طرح انتقال آب آشامیدنی، افزایش سرعت در عملیات اجرایی تکمیل سد غدیر بابا حیدر و … از دیگر محورهای اصلی این جلسه بود.