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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

زنجانی ها منتظر بارش باران باشند

زنجانی ها منتظر بارش باران باشند

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از بارش باران در استان طی چند روز آینده خبر داد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان اغلب مناطق استان صاف است که از بعدازظهربر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی از ورود سامانه بارشی به استان از روز چهارشنبه خبر داد و ابراز داشت: بارش‌ها تا اواخر روز پنجشنبه ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت:
دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود و دمای هوای شب‌ها تا صبح طی روزهای آینده به زیر صفر نیز خواهد رسید.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای فعلی شهر زنجان ۶ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه هوا گرم‌تر شده است.

کد مطلب 5938429

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