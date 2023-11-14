زنجانی ها منتظر بارش باران باشند

محمدرضا رحمان نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان اغلب مناطق استان صاف است که از بعدازظهربر میزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی از ورود سامانه بارشی به استان از روز چهارشنبه خبر داد و ابراز داشت: بارشها تا اواخر روز پنجشنبه ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت:
دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد میشود و دمای هوای شبها تا صبح طی روزهای آینده به زیر صفر نیز خواهد رسید.
وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای فعلی شهر زنجان ۶ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه هوا گرمتر شده است.
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