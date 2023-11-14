گزارش پایداری ایرانسل برای سومین سال متوالی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ایرانسل، طی سه سال گذشته و با هدف بررسی و ارزیابی جامع عملکرد سازمان، گزارش پایداری ایرانسل بهصورت منظم منتشر شده است. این گزارش نمود تعامل مؤثر با ذینفعان سازمان است. ایرانسل تلاش میکند تا در این گزارش به تأثیرات اجتماعی و زیستمحیطی عملکرد خود و ارزشهای اقتصادی ناشی از آن، با رعایت اصول حاکمیت شرکتی بپردازد. این گزارش سعی دارد تا با نگاهی همهجانبه، دقیق و بدون سوگیری، اطلاعاتی را از عملکرد سازمان، با رویکرد پایداری، در بازه زمانی اول فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۱، به مشترکان، سایر ذینفعان و علاقهمندان ارائه دهد.
ایرانسل همچنین با انتشار سومین گزارش پایداری، بهصورت داوطلبانه، اطلاعات لازم برای ارزیابی کمی و کیفی عملکردش در زمینه پایداری در کسبوکار را بهصورتی سنجشپذیر در اختیار ذینفعان قرار داده است.
در سومین گزارش پایداری ایرانسل به موضوعاتی از جمله استراتژی پایداری ایرانسل با محوریت ESG، نتایج نظرسنجی تعیین اولویتهای پایداری در کسبوکار ایرانسل، زنجیره تأمین مسئولانه، فراگیری شبکه ارتباطی (سهولت در دسترسی)، انتشار گازهای گلخانهای (ردپای کربن) و مدیریت انرژی، پسماند الکترونیکی، فراگیری دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال، توسعه زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال، مشارکت در بخش عمومی اقتصاد و مدیریت سرمایه انسانی پرداخته شده است.
دکتر بیژن عباسیآرند، مدیرعامل ایرانسل، در یادداشت ابتدایی گزارش، با اشاره به افزایش انتظارات از افراد، حکومتها و بهویژه سازمانها و بنگاههای اقتصادی، برای انجام رفتار مسئولانه و پایدار با تمرکز بر رفاه جوامع و حفظ محیطزیست گفته است: «ESG بهعنوان شاخصی مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است و توجه به ESG، همسو با خلق ارزش برای سهامداران و سود مالی و ارزشآفرینی برای طیف وسیعی از ذینفعان از جمله مشتریان، کارکنان، شرکا و… بسیار مهم است. باور اصلی کسبوکار ما این است که همه اقشار و گروههای اجتماعی، سزاوار بهرهمندی از مزایای زندگی دیجیتال هستند. ترکیب قابلیتهای شبکه گسترده و بهینه ارتباطیِ ایرانسل با فناوریهای نوظهوری مانند نسل پنجم ارتباطات، محاسبات ابری و هوش مصنوعی، نقش بیبدیلی در ایجاد زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و کمک به حل بسیاری از چالشهای پیشروی مشتریان و جامعه دارد.»
مدیرعامل ایرانسل در این یادداشت، تصریح کرده است: « ایرانسل همگام با سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها در نقاط مختلف سرزمین پهناورمان، تلاش میکند تا روزبهروز سهم بیشتری در توسعه فناوریهای دیجیتال در کشور داشته باشد. فناوریهایی که باعث پیشرفت اجتماعی و محافظت بیشتر از منابع طبیعی و محیطزیست میشوند. ما مفتخریم که نقشی اساسی در کاهش شکاف دیجیتال در نقاط مختلف کشور و بهویژه در مناطق محروم ایفا کردهایم. انتشار گزارش پایداری ایرانسل به صورت سالیانه، فرصتی مناسب برای مرور عملکرد، چالشها، دستاوردها و گفتگو با ذینفعان بنگاه بزرگی مانند ایرانسل است. سازمانی که مراحل استقرار و رشد اولیه خود را گذرانده و در دوران بلوغ خود، بهدنبال شناسایی، گزارش و در نهایت بهبود اثرات کسبوکار خود بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست است.»
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، همواره میکوشد تا با تسهیل و گسترش دسترسی به امکانات زندگی دیجیتال برای ایرانیان، در مسیر تحقق توسعه پایدار ایران قدم بردارد. ارائه اطلاعات کلان و مهم شرکت از طریق «گزارش پایداری»، میتواند نمایی کلی از عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی و فعالیتهای ایرانسل در مسیر توسعه پایدار را به ذینفعان ارائه دهد. این اطلاعات، تصویری از ماهیت و ارزش اقتصادی، اثرات و اقدامات زیستمحیطی، اجتماعی و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی ایرانسل را در مقابل چشم ذینفعان سازمان قرار میدهد. بر همین اساس، گزارش پایداری، نگاهی جامع به اهداف کلان، رویکردها و عملکرد ایرانسل از منظر اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی مترتب بر آن است.
گزارش پایداری، نسل پیشرفته گزارشهای بنگاههای اقتصادی دنیا است که ابزاری جامع را برای بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان و اثرات آن بر جامعه و محیطزیست، فراهم میکند. اطلاعات این گزارش، تصویری کلان از ماهیت و میزان خلق ارزش اقتصادی-اجتماعی و همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی را به ذینفعان سازمان ارائه میدهد.
این گزارش در پنج سرفصل، شامل «پایداری در ایرانسل»، «حاکمیت شرکتی»، «جامعه»، «محیطزیست» و «اقتصاد دیجیتال»، تدوین و ارائه شده است. متن کامل گزارش پایداری سال ۱۴۰۱ و همچنین سالهای گذشته ایرانسل، اینجا در دسترس علاقمندان است. ایرانسل از صاحبنظران و فعالان کسبوکار بهویژه در صنعت ارتباطات و فناوریاطلاعات، دعوت میکند تا با مطالعه این گزارش و ارائه بازخورد، به حفظ و تقویت نکات مثبت عملکرد و تمرکز بر کاستیهای موجود، برای بهبود آنها، یاری رسانند و دیدگاه خود را از طریق ایمیل به آدرس sustainability@mtnirancell.ir به اشتراک بگذارند.
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