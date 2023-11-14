کشف اشیای عتیقه سه هزارساله در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد خدامرادی دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه گفت: برابر اطلاع و اخبار واصله از فراجای استان مبنی بر پیدایش تعدادی اشیا عتیقه موضوع در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت که با همکاری فراجا و نیز پلیس امنتیت اقتصادی این اشیا که توسط شخصی از باغداران منطقه بصورت اتفاقی پیدا شده بود تحویل این یگان شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان گفت: این آثار که شامل ۷ قطعه ظرف سفالی سالم و ۳ ظرف مفرغی سالم و ۷ ظرف سفالی شکسته است به گفته کارشناسان دارای قدمت ۳ هزار ساله است..

خدامرادی افزود: بیشتر ظروف سفالی کشف شده ساده و بدون نقش و نگار هستند و فقط در برخی از آنها تزئیناتی به شکل هندسی و هاشور دیده می‌شود.

او ضمن تقدیر از این اقدام شایسته این همشهری فرهنگ گفت: در راستای جلب مشارکت‌های مردمی یگان حفاظت آماده دریافت هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به حوزه میراث‌فرهنگی در حفظ و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی است.