راه اندازی سرویس ترجمه رسمی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ترجمه مدارک بهسادگی دیگر ترجمهها نیست؛ در فرآیند ترجمه مدارک و اسناد، نکته مهم حفظ ارزش و اعتبار آن است. برای حفظ این اعتبار لازم است بهجای استفاده از ترجمه معمولی، سراغ ترجمه رسمی بروید؛ برای مثال برای ترجمه مدارک دانشگاهی خود، مثل لیست ریزنمرات و مدرک نهایی تحصیلی، باید از ترجمه رسمی استفاده کنید.
در این مقاله قصد داریم درباره سرویس ترجمه رسمی ترنسیس صحبت کرده و ویژگیهای آن را بررسی کنیم.
راهاندازی ترجمه رسمی ترنسیس
سرویس ترجمه رسمی ترنسیس بهتازگی ارائهشده و شما میتوانید تمام اسناد خود را با خیال راحت از کیفیت و اعتبار ترجمه، به آنها بسپارید.
دقت کنید که ترجمه رسمی مدارک توسط هر مترجمی انجام نمیشود؛ تنها مترجمانی که در دفتر رسمی این شرکت هستند و از قبل دارای مدرک و تأییدیه قوه قضائیه هستند، اجازه انجام ترجمه رسمی را دارند.
چه مدارکی به ترجمه رسمی نیاز دارد؟
ابتدا برویم سراغ مدارک هویتی، مدارک هویتی مثل شناسنامه، کارت ملی، سند ازدواج، گواهینامهها و … مدارک شخصی شما محسوب میشوند.
اگر بخواهید برای دانشگاههای خارجی درخواست بدهید، باید مدارک شخصی و هویتی خود را بهصورت رسمی ترجمه کنید.
چه موقع باید ترجمه رسمی شناسنامه خود را ارائه دهیم؟
درخواست ویزای توریستی، مهاجرتی، تحصیلی، کاری.
ثبت ازدواج و طلاق در خارج از کشور خود
انجام هرگونه فعالیت اداری و حقوقی خارج از کشور خود
بعد از اسناد هویتی، نوبت به دیگر اسناد میرسد؛ هر سند رسمی قوانین خاص خود را دارد و باید با کارشناسان ترنسیس دراینباره صحبت کنید. اسنادی مثل سند مالکیت، وکالتنامه (تفویضی، حضانت فرزند و …)، اجارهنامه، تعهدنامه، سند طلاق، اظهارات و دادخواستهای رسمی، مکاتبات بین سازمانی و...
سپس، مدارک تحصیلی را داریم؛ مدارک تحصیلی شما در هر مقطعی (دیپلم، لیسانس، ارشد و دکتری) به ترجمه رسمی نیاز دارد.
اگر در دوران تحصیل خود در جشنوارهای برنده شدهاید و یا در همایشی شرکت کرده و گواهی خاصی دریافت کردهاید، باید آن را بهصورت رسمی ترجمه کنید.
ریزنمرات شما در دوره دوم متوسطه (دبیرستان) و دانشگاه نیز از مدارک مهم است و باید ترجمه رسمی آن را به مراکز مربوطه ارائه دهید.
مدارک تجاری مثل ثبت شرکت، صادرات و واردات و مدارک مربوط به بانک و گردش حساب هم، باید ترجمه رسمی شوند.
ترجمه رسمی ترنسیس چه ویژگیهایی دارد؟
ترجمه رسمی در ترنسیس مزایای زیادی دارد که در این بخش با آن بیشتر آشنا میشوید:
فرقی نمیکند در حال ترجمه چه مدرکی هستید، کیفیت ترجمه رسمی ترنسیس در بهترین حالت ممکن است؛ از ترجمه مدارک هویتی گرفته تا قراردادهای تجاری شما.
تمام این ترجمهها توسط مترجمان مورد تائید قوه قضائیه انجام میشود؛ پس خیالتان از محرمانگی راحت بوده و بدانید که امنیت تمام دیتای ارائه شده، حفظ میشود.
امکان ارتباط مستقیم با مترجم مربوطه را داشته و میتوانید نکات لازم را به او یادآوری کنید.
تمام تأییدیههای دادگستری، وزارت امور خارجه و … را با ترجمه رسمی با ترنسیس دریافت خواهید کرد.
سرعت تحویل ترجمه رسمی ترنسیس بالا بوده و در موعد مقرر به شما تحویل داده میشود.
میتوانید هزینه ترجمه رسمی خود را در چند مرحله پرداخت کنید؛ بسته به مبلغ نهایی تعداد قسط مشخص خواهد شد.
اگر عجله دارید، میتوانید سفارش ترجمه رسمی را بهصورت فوری و نیمه فوری هم ثبت کنید.
برای انجام ترجمه رسمی باید چه مدارکی ارائه دهیم؟
برای انجام ترجمه رسمی اسناد شما، لازم است مدارک زیر را ارائه دهید:
اصل مدارک (اصل دانشنامه، ریزنمرات و …)
فتوکپی از تمام مدارک (به تعداد نسخههای ترجمه مورد نیاز)
فتوکپی پاسپورت
مراحل ثبت سفارش ترجمه رسمی
برای ثبت سفارش ترجمه رسمی در ترنسیس باید مراحل زیر را طی کنید:
بعد از ورود به سایت ترنسیس روی گزینه ثبت سفارش کلیک کرده و وارد صفحه ثبت سفارش شوید.
حالا از بین گزینههای موجود، گزینه ترجمه رسمی را انتخاب کنید.
بعد از تماس و مشاوره با کارشناسان بخش فروش، مدارک خود را ارسال میکنید.
با پرداخت هزینه، ترجمه مدارک شما آغاز میشود.
بعد از ترجمه مدارک، نوبت به ارسال اصل مدارک شما میرسد و بعد از گرفتن تأییدیههای لازم، ترجمه مدارک برای شما ارسال میشود.
نکته مهم: تأییدیهها را باید از وزارت امور خارجه، دادگستری، سفارت و یا دانشگاههای دریافت کنید؛ دقت کنید که زمانی میتوانید تأییدیه وزارت خارجه را بگیرید که از قبل تأییدیه دادگستری را داشته باشید.
سخن پایانی
اگر به ترجمه رسمی مدارک خود نیاز داشتید، میتوانید روی کمک کارشناسان و مترجمین باتجربه دارالترجمه ترنسیس حساب کنید.
تمام این خدمات بالاترین سطح کیفیت را داشته و با تضمین بازگشت وجه ارائه میشوند.
دقت کنید که تمام مدارک شما قابل ترجمه در ترنسیس است؛ مثل مدارک هویتی، تحصیلی، مدارک بانکی مثل فیش حقوقی و مدارک کاری و شرکتی مثل اسناد و قراردادها.
در ترنسیس سرویسهای ترجمه مختلفی ارائه میشود؛ از ترجمه فیلم، ترجمه کتاب و ترجمه پایاننامه گرفته تا مقاله علمی، ترجمه متون تخصصی و رزومه از جمله این موارد است.
حتی خدمت استخراج مقاله علمی از پایاننامه و چاپ فوری آن در مجلات علمی هم در ترنسیس ارائه میشود.
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