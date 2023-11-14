راهکار حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه) و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا و توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را به اجرا گذارد:
۱- تسویه جمعی خرجی حساب بدهیهای آب، برق و گاز ردههای نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی.
تبصره- سازوکار تشویقی صرفهجویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینهکرد منابع حاصل از آن به پیشنهاد سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانههای نیرو و نفت و دستگاههای مربوطه طی سه ماه اول اجرای برنامه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲- پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساختهای منطقه یکم دریایی در جاسک
۳- کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاههای نظامی که مورد بهره برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه
۴- پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه
۵- کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجههای نیروهای مسلح برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی در طول اجرای این قانون پیش بینی و واریز میگردد.
۶- دولت مکلف است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان ردههای بسیج تا سطح حوزههای مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استانها اقدام نماید.
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