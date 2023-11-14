پیگیر نشست رئیس جمهور با اصحاب فرهنگ و هنر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیام احمدی شامگاه دوشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: درخواست برگزاری نشست رئیس جمهور با اصحاب فرهنگ و هنر، علما و نخبگان در حال پیگیری است.

وی افزود: بنا به صحبت‌های انجام شده احتمال حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در چهارمحال و بختیاری در جریان سفر دوم وجود دارد اما درخواست شده است نشست اصحاب فرهنگ و هنر، علما و نخبگان استان با حضور رئیس جمهور و در همراهی با وزیر فرهنگ انجام شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اعلام آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معرفی خبرنگاران به دستگاه‌های اجرایی برای سرعت‌بخشی به روند اطلاع‌رسانی رویدادهای سفر رئیس جمهور به استان ادامه داد: تولید بیشتر محتوای خبری و پر کردن چنته رسانه ملی، مطبوعات و فضای مجازی برای انتشار اطلاعات طرح‌ها و برنامه‌های سفر، مجاهدت و همراهی مدیران و روابط عمومی دستگاه‌ها را می‌طلبد.

احمدی با اشاره به موضوع نشست خبری رئیس جمهور با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری در جریان سفر دوم نیز تصریح کرد: امید است با هماهنگی‌های در حال انجام، تعداد بیشتری از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان بتوانند در این نشست حضور یابند.

وی سرعت بخشی به تبلیغات محیطی مرتبط با سفر هیأت دولت به چهارمحال و بختیاری را هم یادآور شد و گفت: پیگیری برای انتشار جزئیات ۳۰ طرح آماده بهره‌برداری و افتتاح در سفر هم باید سرعت بیشتری یابد تا مردم در جریان اطلاع‌رسانی‌ها قرار گیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین به برگزاری نشست با برخی کنشگران رسمی فضای مجازی و آمادگی‌های لازم برای حضور فعالان این عرصه برای انتقال اطلاعات سفر به مردم اشاره و تصریح کرد: پویش‌هایی نیز برای تصویرسازی، عکس، سرایش و قطعات ادبی مرتبط با برنامه‌های سفر پیش‌بینی شده است که نتایج آن پس از سفر نمود خواهد یافت.

احمدی امکان راه‌اندازی بستر برخط دریافت نظرات، نیازها و مشکلات مردمی در جریان سفر رئیس جمهور به استان، اعلام طرح‌های به بهره‌برداری رسیده به تفکیک شهرستانی، استفاده از بستر شبکه شاد برای پوشش بهتر برنامه‌های سفر، راه‌اندازی پویش‌های فرهنگی و هنری برای طرح درخواست‌های مردمی و آمادگی ۱۳ گروه خبری صدا و سیما برای پوشش خبری سفر از جمله موارد مطرح شده در چهل و چهارمین نشست شورای اطلاع‌رسانی چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.