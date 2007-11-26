نگارخانه خانه کاریکاتور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوریان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری در مراسم افتتاحیه این نگارخانه گفت: "نگارخانه خانه کاریکاتور در راستای مدیریت فرهنگ عمومی در زمینه کارکرد بوستان‌های شهر و پر کردن خلاءهای فرهنگی در این مکان‌ها ساخته شده است."

وی در ادامه افزود: "این فضا قرار بود خانه سلامت باشد، ولی به درخواست دوستان نگارخانه کاریکاتوریست‌ها شد، چرا که این هنرمندان با ذوق هنری خود و کمترین خطوط بیشترین پیام را به عموم مردم و مسئولان منتقل می‌کنند و تصاویرشان باعث تامل بیشتر بیننده می‌شود."

سیدمسعود شجاعی طباطبایی رئیس خانه کاریکاتور هم در ادامه این مراسم گفت: "این نگارخانه برای هنرمندان کاریکاتوریست از آن نظر که در مرکز شهر قرار دارد و در دسترس همگان است، اهمیت بسیار دارد. سال 1384 دکتر قالیباف شهردار تهران وقتی از خانه کاریکاتور بازدید کرد، قول جای بزرگتری را به ما داد که امروز عملی شد."

وی ادامه داد: "انتظار داریم اینگونه نگارخانه ها در سطح شهر بیش از این باشد تا هنرمندان بهره بیشتری از این فضاها ببرند. فضای این نگارخانه تنها برای نمایش آثار کاریکاتوریست‌ها در نظر گرفته شده و تا یکسال و نیم دیگر برنامه این نگارخانه مشخص است. خانه کاریکاتور نیز مختص آموزش این هنر به علاقمندان خواهد بود."

این کاریکاتوریست در پایان از برپایی نمایشگاه تصویرسازی مذهبی در ماه محرم در نگارخانه خانه کاریکاتور خبر داد. در افتتاح این نگارخانه نمایشگاه 70 اثر کاریکاتوریست‌های روزنامه همشهری در سال 85 به نمایش گذاشته شد. این آثار از بهمن عبدی، داود کاظمی، جمال رحمتی، ابوالفضل رحمتی، علی درخشی، ثنا حسین‌پور، رسول آذرگون، نوید شریفی و مهدی کاظمی است.