رئیس سازمان دارالقرآن الکریم به بوشهر سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی تقیزاده صبح سه شنبه وارد فرودگاه بینالمللی خلیج فارس عسلویه شد و مورد استقبال حجتالاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.
دیدار با آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، شرکت در شورای توسعه فعالیتهای قرآنی استان، بازدید از مجموعه قرآنی نیروگاه اتمی بوشهر، حضور در نشست خبری اصحاب رسانه و حضور در آئین افتتاح دارالتحفیظ نورالزهرا (س) روستای چاهکوتاه از جمله برنامههای سفر دوروزه حجتالاسلام تقیزاده به بوشهر محسوب میشوند.
نشست با سخاوت اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، حضور در گردهمایی فعالین قرآنی جامعه اهل سنت شهر کنگان، حضور در دهکده قرآنی چارک و نشست با فعالان قرآنی این روستا و نشست صمیمی با فعالان جامعه قرآنی استان بوشهر برنامههای دیگر رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در این سفر به شمار میروند.
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