به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر صبح سه‌شنبه در این آئین اظهار داشت: قرار گرفتن کتاب به عنوان کالایی فرهنگی در زندگی و سبد خانوارها از ضروریات است.

عبدالرحیم افروغ بیان کرد: سی‌ویکمین دوره هفته کتاب با شعار «آینده خواندنی است» مزین شده که این حاوی پیامی مهم است که جوانان و نوجوانان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی اظهار کرد: تنها راه تشکیل جامعه‌ای کتاب‌خوان توسط جوانان و نوجوانان به عنوان آینده‌سازان کشور برای توسعه، پیشرفت و شاداب توجه به کتاب و کتاب‌خوانی است.

افروغ تصریح کرد: بر اساس آمار سرانه مطالعه رو به افزایش است و این به واسطه توجه قشر کودک، نوجوان و جوان به امر به مطالعه است.

وی افزود: بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب در یک‌سال گذشته با عناوین مختلف در استان توسط نویسندگان نگاشته و چاپ شده است.

افروغ ادامه داد: ۸۳ کتاب در سه بخش اصلی سومین جایزه کتاب سال بوشهر ارسال شده است.

وی عنوان کرد: برنامه‌های خوب با محوریت توسعه و ترویجی کتاب پیش‌بینی شده که امیدوارم با همکاری و تعامل دیگر دستگاه‌های اجرایی بتوانیم در این حوزه اثرگذار باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خاطرنشان کرد: این اداره کل از طرح و برنامه‌های حوزه کتاب در راستای گسترش فرهنگ مطالعه حمایت لازم را انجام خواهد داد. ایستگاه مطالعه، ورزش صبحگاهی، اجرای مسابقه و قرعه‌کشی و اهدا کتاب به نفرات انتخاب شده از دیگر بخش‌های این برنامه فرهنگی بود که با استقبال روبرو شد.

سپاه امام صادق، اداره کل کتابخانه‌های عمومی، اداره کل ورزش و جوانان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی از دستگاه‌های مشارکت کننده در این برنامه بودند.