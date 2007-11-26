۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۱

نیروی مقاومت بسیج :

بومی سازی فناوری هسته ای تنها از طریق ترویج فرهنگ بسیجی ممکن است

نیروی مقاومت بسیج در بیست و هشتمین سالگرد تشکیل این نیرو،ضمن گرامیداشت این روز تاکید کرد : بومی ساختن فناوری هسته ای موفقیت در عرصه های علمی و پزشکی خصوصا ژنتیک تنها از طریق حفظ، و ترویج فرهنگ بسیجی ممکن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است : پنجم آذر ماه نقطه عطفی در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است . اکنون به روشنی می توان دریافت که فرمان تشکیل بسیج پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) سرفصلی مهم و سنجیده برای نهادینه کردن حضور میلیونی ، موثر و سرنوشت ساز امت مومن و وفادار در همه دوران انقلاب اسلامی است.

این بیانیه می افزاید : تاریخ پرحماسه انقلاب اسلامی سرشار از صحنه های سرنوشت سازی است که نقش و کارآمدی بسیج و اخلاق و فداکاری بسیجیان دریادل در آن می درخشد و حضور عاشقانه و ایثاگرانه فرزندان معنوی و انقلابی  امام راحل(ره) در طول 8 سال دفاع مقدس یکی از عرصه اهی بزرگ این درخشندگی محسوب می شود که دلاور مردان بسیجی با بر هم زدن تمامی معادلات،  عظیم ترین مقاومت و دفاع پیروزمندانه در طول تاریخ معاصر را با عزت و سربلندی  برای ایران اسلامی رقم زدند.

نیروی مقاومت بسیج تاکید کرده است : پیدایش بسیج و حضور بسیجیان در میدان ها و عرصه های  گوناگون انقلاب و نظام همواره منجر به یأس و ناامیدی دشمنان شده است و به رغم تبلیغات سیاه و جنگ روانی  مخالفان و خناسان، بسیج مایه اعتماد، اطمینان و آرامش مردم نجیب و مومن کشور شده است.

در ادامه بیانیه آمده است : آری بسیج دایره المعارف عشق و معرفت است. کتاب سبز ایمان است و قاموس سرخ عشق، کتابی که با قلم حکمت امام بسیجیان خمینی عزیز نگاشته شد و با شور و همت و شعور و غیرت بسیجیان منتشر شد و بسیج لشکر مخلص خدا نام گرفت بسیج دیوان شعر انقلاب است که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند بسیج  میقات پابرهنگان و معراج پاک اندیشه اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.

بیانیه می افزاید : بسیج تفسیر اندیشه سرخ خمینی است و شاگرد مدرسه عشق، عشقی که به کسب رضای خدا و پیروی از امام و رهبریش می پردازد و مشق عشق و ایثارگری را با قلم اندیشه به روح و روانش حک می کند و عرصه جهاد و تلاش و توکلش به خداوند متعال و اهل بیت عصمت(ع) می باشد.

نیروی مقاومت بسیج در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است : آری همین عشق است که میلیونها انسان عاشق پاکباخته و ولایتمدار و انقلابی و مشارکت غرور آفرین اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان بالنده و مستعد، دانش آموزان، دانشجویان ، اساتید، طلاب و روحانیون، پزشکان ، مهندسان، فرهنگیان، هنرمندان، نخبگان و متخصصان، اصناف ، کارخانجات و ادارات و همه آحاد ملت این نهاد مقدس را اعم از برادر و خواهر به عنوان عظیم ترین پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صحنه های دفاع مقدس انقلاب اسلامی و کیان کشور و همچنین سلاحی استراتژیک در عرصه بازدارندگی و مقابله با تهدیدات خارجی معرفی کرده است.

دراین بیانیه همچنین تصریح شده است : نقش آفرینی ها و ایثارگری های خالصانه بسیجیان بعد از دفاع مقدس در ابعاد گوناگون، توفیقات بزرگی را در عرصه های سازندگی، خدمت رسانی، علمی، فرهنگی، هنری و ... برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امت اسلامی به ارمغان آورده است و به جهانیان اعلام نموده که فرهنگ بسیجی، فرهنگ خلوص و ایثار و فرهنگ خودباوری و توانستن و فرهنگ استکبار ستیزی است.

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است : امروز که در بیست و هشتمین سالگرد تشکیل شجره طیبه بسیج و در سالی که مزین به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی قرار داریم بسیجیان در سراسر کشور با شرکت بیش از 8 میلیون نفر در مراسم بزرگ حماسه مقاومت و پایداری ضمن نمایش صلابت و اقتدار خود، با سربلندی و افتخار اعلام می می کنند؛

1- بسیج و بسیجیان اسلام، با پیروی از آموزه های الهی و پیروی از سیره انبیا الهی (ص) و ائمه معصومین(ع) و تبعیت از ولایت فقیه راه پرافتخار خود را با همت و تلاش روزافزون استمرار خواهند بخشید.

2- بدون شک حرکت در مسیر ارتقای دانش و بکارگیری آن در تمامی سطوح برای رشد و تعالی مملکت اسلامیمان از جمله بومی ساختن فناوری هسته ای موفقیت در عرصه های علمی و پزشکی خصوصا ژنتیک و ... تنها از طریق حفظ، و ترویج فرهنگ بسیجی که برگرفته از فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) است ممکن خواهد بود.

3- به ملت بزرگ ایران و به تمامی مسلمانان جهان اطمینان می دهیم فرزندان بسیجی شما در راه اعتلای  نظام مقدس جمهوری اسلامی همت گماشته و در راه سازندگی، آبادانی و پاسداری از کیان ایران اسلامی و ارزشهای متعالی انقلاب اسلامی گام برداشته و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

4- بسیجیان این لشکریان مخلص خدا، با آرمانهای امام راحل عظیم الشأن و شهیدان و مراد و رهبر و فرمانده خود یعنی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) میثاق دوباره می بندند که به یاری خداوند متعال و نیابت امام زمان (عج) با استقامت، اتحاد ملی و انسجام اسلام ، پوینده راهی باشند که عزت و افتخار را نصیب ملت خداجوی ایران نماید.

