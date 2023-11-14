به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر در جمع فرماندهان، رؤسا و مدیران یگان حفاظت قوه قضائیه اظهار داشت: گنجینه دانش تجربی و غنای دادههای در دسترس پلیس، فرآیند مساله یابی و حل مسئله در مقوله نظم و امنیت را تسریع بخشیده است.
وی با اشاره اینکه پلیس پیشگیری بیشترین ارتباط را با جامعه دارد، گفت: باید سامانههای ارتباطی پلیس و مردم را فرصتی مهم برای تشخیص اولویتهای تحولی در مأموریت پلیس دانست.
این مقام ارشد انتظامی نگاه تحولی را از مشخصههای اصلی الگوی مدیریتی موفق برشمرد و پلیس پیشگیری را تجلی روشنی از ضرورتهای پویایی و بایستگی تحول در تفکر و اقدام پیشگیرانه در حوزه نظم و امنیت دانست.
سردار بنی اسدی فر به تعدد متغیرها و تنوع علل زمینهای و مداخلهگر اشاره کرد و گفت: شکلگیری رفتار مجرمانه که ماهیتی غیر ایستا و تکوین شونده در بستر زمان و ضرورتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، نگاه تحولی در روش و ابزار تأمین نظم و امنیت به عنوان امری علمی و عقلانی است.
وی افزود: با عنایت به اصل فرابخشی مشارکت در تولید نظم، امنیت و وظایف نوینی که به تناسب پدیدههای نوظهور در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه شکل میگیرد، بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یک سند مبنایی برای طراحی الگوی اندیشهورزی تحولگرا در حوزههای مختلف از جمله نظم و امنیت است و بر اساس آن باید پلیس ساختارها و فرآیندهایش را با آرمانهای نظام و انقلاب و نیازهای واقعی جامعه، روزآمد سازد.
نظر شما