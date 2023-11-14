به گزارش خبرنگار مهر، علی زندیفر صبح سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز سوانح و تصادفات رانندگی است.
وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع در بروز سوانح رانندگی، گشتهای راهداری به صورت مداوم نظارت و رصد جادهها را انجام میدهند و در صورت مشاهده یا گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز، این اداره کل با اخذ حکم قضائی از مراجع ذیربط با جدیت نسبت به اعمال قوانین مربوطه اقدام میکند.
این مسئول با بیان اینکه این ادارهکل ضمن تعامل با کلیه ادارات و دستگاههای دولتی ذیربط با جدیت با هرگونه قانونگریزی و قانونشکنی مقابله میکند، گفت: تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در هر مرحلهای که باشند پس از اخذ حکم قضائی اقدامات قانونی آن جهت تخریب انجام میشود.
زندیفر در ادامه توضیح داد: از ابتدای سال تا کنون ۳۱۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راههای استان شامل احداث دیوار، ساختمان، تأسیسات، فنس کشی و … شناسایی شده است که از این تعداد ۲۱۸ مورد تخریب و ۷۷ سازه نیز در دست اقدام است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز گفت: از شهروندان و کاربران جادهای تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند.
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