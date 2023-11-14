بخش های MRI و پت اسکن بیمارستان سینا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی، صبح سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ با حضور در بیمارستان سینا، مرکز پیوند کلیه و بانک فراهم آوری اعضا و مراکز تصویربرداری MRI و پت اسکن بیمارستان سینا تهران را افتتاح کرد.

در ساخت مرکز سی تی اسکن بیمارستان سینا، خیرین سلامت مشارکت ۲۰ میلیارد تومانی داشته اند.

با افتتاح این مرکز امکان تشخیص به موقع انواع سرطان‌ها و ارزیابی دقیق پاسخ به درمان فراهم می‌شود.

در این مراسم حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.

بیمارستان سینا تهران با بیش از ۱۶۰ سال سابقه خدمت رسانی به بیماران، قدیمی ترین بیمارستان کشور است و علاوه بر این ۷ مرکز تحقیقات علوم پزشکی زیر نظر این بیمارستان فعالیت می‌کنند.